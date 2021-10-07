سياسة
1 دقيقة قراءة
إدارة بايدن تطالب إسرائيل بمنع بناء المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة
طلبت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، من الحكومة الإسرائيلية، وقف بناء المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أنها تتابع الملف أسبوعياً.
إدارة بايدن تطالب إسرائيل بمنع بناء المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة
إدارة بايدن ترغب في تقليص نطاق المستوطنات الجديدة / Reuters
7 أكتوبر 2021

طالبت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، بمنع بناء المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

جاء ذلك بحسب موقع "والاه" العبري، نقلاً عن مصادر إسرائيلية.

وذكرت الصحيفة أن الطلب أٌرسل إلى مكتب رئيس الوزراء الأسبوع الماضي، حيث اتصل السفير الأمريكي بالإنابة مايكل راتني بمسؤولي مكتب رئيس الوزراء، ليقول إن إدارة بايدن تريد تقليص نطاق المستوطنات الجديدة.

وبحسب ما ورد، أثار راتني مخاوف بشأن احتمال بناء مستقبلي في ممر "E1" بين القدس ومستوطنة "معاليه أدوميم".

من جانبه، أوضح مسؤول أمريكي أن الإدارة الأمريكية تتابع ملف المستوطنات مع إسرائيل بشكل أسبوعي، منذ استضافة البيت الأبيض لبينيت في أغسطس/آب الماضي، نقلاً عن الصحيفة العبرية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us