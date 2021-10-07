طالبت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، بمنع بناء المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

جاء ذلك بحسب موقع "والاه" العبري، نقلاً عن مصادر إسرائيلية.

وذكرت الصحيفة أن الطلب أٌرسل إلى مكتب رئيس الوزراء الأسبوع الماضي، حيث اتصل السفير الأمريكي بالإنابة مايكل راتني بمسؤولي مكتب رئيس الوزراء، ليقول إن إدارة بايدن تريد تقليص نطاق المستوطنات الجديدة.

وبحسب ما ورد، أثار راتني مخاوف بشأن احتمال بناء مستقبلي في ممر "E1" بين القدس ومستوطنة "معاليه أدوميم".

من جانبه، أوضح مسؤول أمريكي أن الإدارة الأمريكية تتابع ملف المستوطنات مع إسرائيل بشكل أسبوعي، منذ استضافة البيت الأبيض لبينيت في أغسطس/آب الماضي، نقلاً عن الصحيفة العبرية.