سياسة
3 دقيقة قراءة
الذكور المصريون الأقل قلقاً.. ما رأي العالم العربي بشأن تغيّر المناخ؟
استطلاع رأي عالمي كشف أن مواطني الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، هم أقل شعوب العالم قلقاً بشأن تغيّر المناخ.
الذكور المصريون الأقل قلقاً.. ما رأي العالم العربي بشأن تغيّر المناخ؟
أظهر استطلاع بشأن تغيّر المناخ أن الذكور المصريين هم الأقل قلقاً إقليمياً بنسبة 16.3 في المئة / AFP
7 أكتوبر 2021

أظهر استطلاع أجراه معهد الاقتصاد والسلام، الخميس، أن مواطني الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كانوا في أدنى مستوى للقلق من أي منطقة أخرى حول العالم، بشأن تغيّر المناخ.

وبحسب نتائج الاستطلاع الصادرة، جاءت 10 دول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كأقل دول العالم اهتماماً بتغيّر المناخ.

وأصبحت قضايا المناخ تأخذ حيّزاً واسعاً في الاجتماعات الدولية والاقتصادية، خاصة بعد إعلان اتفاقية باريس للمناخ قبل نحو 6 سنوات، الهادفة إلى الوصول للحياد الكربوني بحلول 2030.

واتفاق باريس للمناخ هو أول اتفاق دولي شامل حول حماية المناخ، توصلت إليه الأطراف الـ21 خلال مؤتمرها في 12 ديسمبر/كانون الأول 2015 بالعاصمة الفرنسية، وذلك بعد مفاوضات مطولة بين ممثلين عن 195 دولة.

وفي الوقت الحالي، يحظى الاتفاق بتوقيع 197 دولة عضو في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

وقال 12.7 في المئة فقط من المستجيبين للاستطلاع في اليمن، إن تغيّر المناخ يمثل تهديداً خطيراً للغاية، بينما بلغت النسبة في مصر 17.6 في المئة، تليها السعودية وليبيا 22.3 في المئة و24.4 في المئة على التوالي.

وكانت النساء اليمنيّات الأقل قلقاً حول تغيّر المناخ إقليمياً، حيث قالت 9.5 في المئة إنهن قلقات بشأن تغيّر المناخ، بينما كان الذكور المصريون الأقل قلقاً إقليمياً بنسبة 16.3 في المئة.

عالمياً، ومن بين 142 دولة شملها المسح، فإن أكثر من نصف سكان 68 دولة، يعتقدون أن تغيّر المناخ يشكّل تهديداً خطيراً جداً على البلاد في العشرين عاماً القادمة، بينما سجلت 8 بلدان قلقاً كبيراً لدى سكانها بنسبة 75 في المئة أو أكثر.

وكانت أمريكا الجنوبية وأمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي هي المناطق التي تُظهر أعلى مستوى من القلق بشأن المناخ حول العالم، بأكثر من 60 في المئة.

بينما الصين، أكثر دول العالم كثافة سكانية، لديها مستوى منخفض من القلق، حيث قال 23.3 في المئة فقط من المستجيبين للاستطلاع إن تغيّر المناخ يشكل تهديداً خطيراً جداً على الناس.

ومعهد الاقتصاد والسلام، هو مؤسسة بحثية حول القضايا العالمية الأكثر إلحاحاً، تأسس عام 2008، ولديه مكاتب في كل من سيدني ونيويورك وبروكسل ولاهاي ومكسيكو سيتي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us