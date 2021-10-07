سياسة
2 دقيقة قراءة
احتياطات "المركزي" التركي ترتفع إلى 122 مليار دولار
أعلن محافظ البنك المركزي التركي، شهاب قاوجي أوغلو، أن احتياطات البنك وصلت إلى 122 مليار دولار، بعد أن كانت نحو 85 مليار دولار، مؤكداً أنهم سيواصلون بعزم، العمل على زيادة احتياطات "المركزي".
احتياطات "المركزي" التركي ترتفع إلى 122 مليار دولار
توقع محافظ البنك المركزي التركي أن تفقد بعض العوامل التي تظهر في تركيا على شكل تضخم تأثيرها قريباً / Getty Images
7 أكتوبر 2021

قال شهاب قاوجي أوغلو، محافظ البنك المركزي التركي، الخميس، إن احتياطات البنك وصلت إلى 122 مليار دولار.

جاء ذلك في كلمة له، خلال مشاركته عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في اجتماع المستثمرين الذي يعقده البنك المركزي التركي.

وأوضح قاوجي أوغلو أن احتياطات البنك المركزي وصلت إلى 122 مليار دولار، بعد أن كانت نحو 85 مليار دولار، مؤكداً أنهم سيواصلون بعزم، العمل على زيادة احتياطات "المركزي".

وفي سياق آخر، توقّع قاوجي أوغلو أن تفقد بعض العوامل التي تظهر في تركيا على شكل تضخم، تأثيرها قريباً.

وأضاف أن البنك المركزي وخلال تحديد سياساته النقدية، يضع بعين الاعتبار العديد من التحليلات حول العوامل التي تؤثر على هذه السياسات، مثل عناصر الطلب، والتضخم الأساسي والصدمات الناتجة عن العرض.

هذا ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي، الاجتماع التالي للمستثمرين، في الثاني من ديسمبر/كانون الأول 2021.

والاثنين، كشفت بيانات رسمية تركية، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك (التضخم) في تركيا، بنسبة 1.25 في المئة في سبتمبر/أيلول الماضي، ليبلغ 19.58 في المئة على أساس سنوي، وذلك بالتزامن مع تشديد الحكومة الرقابة على المتاجر الكبرى في البلاد، بهدف ضبط الأسعار ومنع الاستغلال.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us