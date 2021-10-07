قال شهاب قاوجي أوغلو، محافظ البنك المركزي التركي، الخميس، إن احتياطات البنك وصلت إلى 122 مليار دولار.

جاء ذلك في كلمة له، خلال مشاركته عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في اجتماع المستثمرين الذي يعقده البنك المركزي التركي.

وأوضح قاوجي أوغلو أن احتياطات البنك المركزي وصلت إلى 122 مليار دولار، بعد أن كانت نحو 85 مليار دولار، مؤكداً أنهم سيواصلون بعزم، العمل على زيادة احتياطات "المركزي".

وفي سياق آخر، توقّع قاوجي أوغلو أن تفقد بعض العوامل التي تظهر في تركيا على شكل تضخم، تأثيرها قريباً.

وأضاف أن البنك المركزي وخلال تحديد سياساته النقدية، يضع بعين الاعتبار العديد من التحليلات حول العوامل التي تؤثر على هذه السياسات، مثل عناصر الطلب، والتضخم الأساسي والصدمات الناتجة عن العرض.

هذا ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي، الاجتماع التالي للمستثمرين، في الثاني من ديسمبر/كانون الأول 2021.

والاثنين، كشفت بيانات رسمية تركية، ارتفاع مؤشر أسعار المستهلك (التضخم) في تركيا، بنسبة 1.25 في المئة في سبتمبر/أيلول الماضي، ليبلغ 19.58 في المئة على أساس سنوي، وذلك بالتزامن مع تشديد الحكومة الرقابة على المتاجر الكبرى في البلاد، بهدف ضبط الأسعار ومنع الاستغلال.