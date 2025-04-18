الحرب على غزة
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غارات أمريكية مكثفة على صنعاء والجوف وسط تصاعد المواجهة مع الحوثيين
شنت مقاتلات أمريكية، مساء الجمعة، سلسلة غارات جوية استهدفت محافظتي صنعاء والجوف شمال اليمن، وفق ما أعلنت جماعة "الحوثي".
غارات أمريكية مكثفة على صنعاء والجوف وسط تصاعد المواجهة مع الحوثيين
"الحوثي": غارات جوية أمريكية مسائية تستهدف صنعاء والجوف / AA
18 أبريل 2025

وأفادت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين بأن الطيران الأمريكي نفذ غارات على منطقة الحفا في مديرية السبعين وسط العاصمة صنعاء، أعقبها قصف بست غارات على مديرية بني حشيش. كما ذكرت القناة لاحقاً أن أربع غارات استهدفت مديريتي برط العنان وخب والشعف بمحافظة الجوف، دون أن تحدد الأهداف أو الخسائر الناجمة.

ويأتي هذا التصعيد بعد يوم من غارات أمريكية على ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة، والتي أسفرت –بحسب وزارة الصحة في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دولياً– عن مقتل 80 شخصاً وإصابة 150 آخرين، بينهم عمال إنقاذ. وذكرت واشنطن أنها استهدفت منصة وقود في الميناء لـ"تقويض القدرات الاقتصادية" للحوثيين.

ومنذ منتصف مارس الماضي، رصدت وكالة "الأناضول" مئات الغارات الأمريكية على اليمن، أسفرت عن مقتل 205 مدنيين وإصابة 406 آخرين، معظمهم من النساء والأطفال، بحسب إحصاءات حوثية.

وتأتي هذه الهجمات في أعقاب أوامر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشن "هجوم كبير" على الجماعة، في ظل استمرار الحوثيين في قصف مواقع داخل إسرائيل وسفن مرتبطة بها، رداً على الحرب التي تشنها تل أبيب على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

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