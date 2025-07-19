الولايات المتحدة
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إصابة ما لا يقل عن 28 شخصاً في حادثة دهس بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية
أعلنت السلطات الأمريكية إصابة ما لا يقل عن 28 شخصاً، في حادثة دهس وقعت بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية، وذلك في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.
إصابة ما لا يقل عن 28 شخصاً في حادثة دهس بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية
تظهر مقاطع مصورة جرحى من المارة يتلقون العلاج / AP
19 يوليو 2025

وقالت إدارة الإطفاء في مدينة لوس أنجلوس إنّ "28 شخصاً على الأقل أُصيبوا عندما دهست سيارة حشداً من الناس في طريق سانتا مونيكا بالمدينة"، منوهةً إلى أنّ ثلاثة على الأقل في حالة حرجة وستة إصاباتهم خطيرة.

وأظهرت مقاطع مصورة تداولها ناشطون عبر منصة "إكس" إغلاق الطرق، ونقل المصابين في سيارات إسعاف، فيما لم تقدم السلطات أي تفاصيل بعد عن سبب الواقعة أو هوية السائق.

ووفق شبكة "سي إن إن"، فإنّ موقع الدهس قريب من قاعة حفلات موسيقية، واستجاب عدد كبير من رجال الطوارئ في مكان الحادثة في جادّة سانتا مونيكا، بعد ورود تقارير أن سيارة مجهولة اصطدمت بحشد من الناس عند الساعة الثانية صباحاً.

كما تُظهر مقاطع مصوَّرة جرحى من المارة يتلقون العلاج من المارة، فيما يقف آخرون واضعين رؤوسهم بين أيديهم، ويمتلئ الشارع بعشرات الأشخاص الذين يتجمهرون خارج المكان ومحطة وقود مجاورة، فيما يتناثر الحطام على الطريق.

وتحدثت تقارير غير مؤكدة عن أعمال عنف اندلعت بين الحشود، وأنه كان هناك إطلاق نار قبل اصطدام السيارة بالحشد.

مصدر:TRT Arabi
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