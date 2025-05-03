وأوضح جيش الاحتلال في بيان أنه جرى تفعيل صفارات الإنذار في عدد من المناطق في إسرائيل بعد إطلاق مقذوف من اليمن.

وأمس الجمعة، ادّعى جيش الاحتلال أيضاً أنه اعترض خلال 12 ساعة صاروخين أُطلقا من اليمن، ولاحقاً تبنّت جماعة الحوثي اليمنية الهجومين.

في المقابل، أفادت وكالة "سبأ" التابعة للحوثيين، بضربات جوية نسبتها إلى الولايات المتحدة استهدفت ليل الجمعة-السبت، مديرية بني حشيش في محافظة صنعاء ومديرية خب والشعف في محافظة الجوف (شمال).

والأربعاء، أعلنت جماعة الحوثي أن الولايات المتحدة شنت أكثر من 1300 غارة وقصفاً بحرياً على اليمن منذ منتصف مارس/آذار الماضي، مما أسفر عن مقتل وإصابة مئات المدنيين.

وفي 15 مارس/آذار الماضي، استأنفت الولايات المتحدة هجماتها على اليمن، عقب أوامر أصدرها الرئيس دونالد ترمب للجيش الأمريكي بشن "هجوم كبير" ضد جماعة الحوثي، قبل أن يهدد بـ"القضاء عليها تماماً".

لكن الجماعة تجاهلت تهديد ترمب، واستأنفت قصف مواقع داخل إسرائيل وسفن في البحر الأحمر متوجهة إليها، رداً على استئناف تل أبيب منذ 18 مارس/آذار، حرب الإبادة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وبدعم أمريكي، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 170 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.