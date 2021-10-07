سياسة
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تركيا: تصريحات ماكرون بلا جدوى وتاريخنا خالٍ من الاستعمار
وصف وزير الخارجية التركية تصريحات ماكرون، ضد تركيا بـ"غير المجدية"، مؤكداً أن التاريخ التركي خالٍ من الاستعمار. وكان ماكرون، ادعى في تصريحات أنه "كان هناك استعمار قبل الاستعمار الفرنسي" للجزائر، في إشارة لفترة الوجود العثماني.
تركيا: تصريحات ماكرون بلا جدوى وتاريخنا خالٍ من الاستعمار
جاوش أوغلو أدلى بتصريحاته خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا / AA
7 أكتوبر 2021

وصف وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ضد بلاده والجزائر بأنها "غير مجدية"، وأنّ التاريخ التركي خالٍ من الاستعمار.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك، عقده مع نظيره الأوكراني دميترو كوليبا، الخميس، بمدينة لفيف الأوكرانية.

وقال جاوش أوغلو: "من الخطأ للغاية إقحام تركيا في هذه النقاشات، فتاريخها خالٍ من أي وصمة عار مثل الاستعمار".

وأضاف: "رأينا ولا نزال نرى أن مثل هذه الأساليب الرخيصة غير مجدية في الانتخابات أيضاً".

وتابع: "إذا كان لديه (ماكرون) كلام يخصنا فنحن نفضّل أن يقوله لنا مباشرة بدل الحديث من خلفنا".

وكانت الجزائر استدعت سفيرها لدى باريس، السبت، للتشاور بعد تصريحات نقلتها صحيفة "لوموند" الفرنسية، اتهم فيها ماكرون النخبة الحاكمة في الجزائر بـ"تغذية الضغينة تجاه فرنسا".

وطعن الرئيس الفرنسي، في وجود أمة جزائرية قبل دخول الاستعمار الفرنسي إلى البلاد عام 1830، وتساءل مستنكراً: "هل كان هناك أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي؟".

وادعى ماكرون، أنه "كان هناك استعمار قبل الاستعمار الفرنسي" للجزائر، في إشارة لفترة الوجود العثماني بين عامي 1514 و1830.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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