سياسة
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الخطوط التركية ضمن أفضل 3 شركات طيران دولية في العالم
أجرت مجلة "Conde Nast Traveler" العالمية استطلاعاً للرأي أسفر عن اختيار الخطوط التركية ضمن "أفضل 3 ناقلين" عالمياً.
الخطوط التركية ضمن أفضل 3 شركات طيران دولية في العالم
الخطوط الجوية التركية ضمن أفضل 3 ناقلين في العالم / Reuters
7 أكتوبر 2021

اختارت مجلة "Conde Nast Traveler" العالمية، الخطوط الجوية التركية ضمن "أفضل 3 خطوط طيران دولية".

وأفاد بيان صادر عن المكتب الإعلامي للخطوط الجوية التركية، بأن المجلة أجرت استطلاعاً لرأي القراء، أسفر عن اختيار الخطوط التركية ضمن "أفضل 3 ناقلين" عالمياً.

وشارك في استطلاع الرأي الذي نظمته مجلة "Conde Nast Traveler" المصنفة ضمن أكثر المجلات قراءة عالمياً، أكثر من 800 ألف شخص.

كما تضمن استطلاع الرأي تقييماً لأفضل المدن، والفنادق والخدمات حول العالم.

وتنقل المجلة بنسختيها المطبوعة والرقمية، أخبار السياحة والسفر العالمية إلى ما يقارب 37 مليون قارئ شهرياً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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