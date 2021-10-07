سياسة
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العراق يعلن بدء انسحاب القوات الأمريكية القتالية من البلاد
باشرت القوات الأمريكية المكلفة مهامّ قتالية الانسحابَ من العراق، حسب المتحدث باسم الجيش العرقي الذي قال إن "هناك جهداً مستمراً من أجل استكمال عملية الانسحاب بالكامل بحلول 31 ديسمبر/كانون الأول المقبل".
العراق يعلن بدء انسحاب القوات الأمريكية القتالية من البلاد
في يوليو/تموز الماضي اتفقت بغداد وواشنطن، في الجولة الرابعة والأخيرة من الحوار الاستراتيجي، على انسحاب جميع القوات الأمريكية المقاتلة / AP
7 أكتوبر 2021

أعلن الجيش العراقي الخميس، أن القوات الأمريكية المكلفة مهامّ قتالية باشرت الانسحاب من البلاد.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم القائد العامّ للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، أوردته وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

وقال رسول: "القوات الأمريكية المكلفة مهامّ قتالية باشرت الانسحاب، وهناك جهد مستمرّ من أجل استكمال عملية الانسحاب بالكامل بحلول 31 ديسمبر/كانون الأول المقبل" .

وأوضح أن "الانسحاب يجري وفق الخطة بين قيادة العمليات المشتركة (التابعة لوزارة الدفاع العراقية) والتحالف الدولي، والمتضمنة استمرار تبادل المعلومات الاستخباراتية والتدريب والتسليح والتجهيز بين الجانبين".

وأضاف: "سيكون عدد من المستشارين الأمريكيين (لم يحدّدهم) في معسكرات بالعراق، وستقع حمايتهم على عاتق القوات العراقية".

وتابع: "هناك تنسيق في تسليم المعدات والمركبات القتالية والأسلحة للقوات المسلحة العراقية، فضلاً عن استخدام طائرات التحالف الدولي لاستهداف عصابات تنظيم داعش في عدة مناطق".

وفي يوليو/تموز الماضي اتفقت بغداد وواشنطن، في الجولة الرابعة والأخيرة من الحوار الاستراتيجي، على انسحاب جميع القوات الأمريكية المقاتلة من العراق بحلول نهاية العام الجاري 2021.

وأوضح بيان مشترك آنذاك، أن العلاقة الأمنية بين البلدين "ستنتقل بالكامل إلى المشورة والتدريب والتعاون الاستخباري، ولن يكون لقوات قتالية أمريكية في العراق أي وجود".

ومنذ 2014 تقود واشنطن تحالفاً دولياً لمكافحة تنظيم داعش، الذي استحوذ على ثلث مساحة العراق آنذاك، ونشرت نحو 3000 جندي للتحالف، بينهم 2500 أمريكي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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