سياسة
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التليفزيون الإيراني: زوارق للحرس الثوري تعترض سفينة أمريكية بالخليج
بثّ تقرير  تليفزيوني إيراني مقطعاً مصوراً قال إنه صُور من متن أحد الزوارق التابعة للحرس الثوري، ويُظهِر سفينة ترفع العلم الأمريكي فيما بدا أن الزورق كان يطاردها.
التليفزيون الإيراني: زوارق للحرس الثوري تعترض سفينة أمريكية بالخليج
قال متحدث باسم البحرية الأمريكية إنه ليس على علم بأي مواجهة من هذا النوع في البحر وقعت خلال الأيام الماضية / AA
7 أكتوبر 2021

أعلن التليفزيون الرسمي الإيراني الخميس أن زوارق سريعة تابعة للحرس الثوري الإيراني اعترضت سفينة أمريكية في الخليج.

وقال متحدث باسم البحرية الأمريكية إنه ليس على علم بأي مواجهة من هذا النوع في البحر وقعت خلال الأيام الماضية.

وبثّ التقرير الإيراني الخميس مقطعاً مصوراً قال التليفزيون إنه صُور من متن أحد الزوارق السريعة التابعة للحرس الثوري.

وأظهر المقطع المصور سفينة ترفع علم الولايات المتحدة وعدداً من أفراد الطاقم على متنها فيما بدا أن الزورق كان يطاردها.

وسُمع صوت في الخلفية يقول بالفارسية: "استمروا في مطاردتهم". ولم يوضح التقرير متى وقعت المواجهة.

وقال تيموثي هوكينز، المتحدث باسم الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية المتمركز في البحرين، إنه ليس على علم بأي تفاعل غير آمن من نوعه مع إيران خلال اليومين الماضيين.

التقرير هو الأول من نوعه خلال الأشهُر الأخيرة، ففي مايو/أيار رفض الحرس الثوري مزاعم البحرية الأمريكية بأن زوارق إيرانية اقتربت سريعاً في مضيق هرمز مما أثار مواجهة محمومة غداة إعلان الولايات المتحدة أن الحرس الثوري أرسل 13 زورقاً سريعاً مسلحاً أيضاً بالقرب من سفن تابعة للبحرية الأمريكية في المضيق.

وقتها قالت الولايات المتحدة إن أحد زوارق خفر السواحل الأمريكية البخارية أطلق أعيرة نارية تحذيرية عندما اقترب زورقان إيرانيان بشكل خطير.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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