سياسة
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صندوق سيادي سعودي يستحوذ على نيوكاسل يونايتد الإنكليزي
استحوذ صندوق سيادي سعودي على نادي نيوكاسل الإنجليزي، بعد معركة قانونية مطولة تضمنت مخاوف بشأن القرصنة وانتهاك الحقوق في المملكة.
صندوق سيادي سعودي يستحوذ على نيوكاسل يونايتد الإنكليزي
مجموعة يقودها صندوق الاستثمارات العامة في السعودية تستحوذ على نيوكاسل يونايتد / Reuters
7 أكتوبر 2021

أعلن الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم في بيان الخميس, أن مجموعة‭ ‬يقودها صندوق الاستثمارات العامة في السعودية أكملت الاستحواذ على نادي نيوكاسل يونايتد.

وأضاف: "بعد نهاية اختبار المُلّاك والمديرين في الدوري الإنجليزي الممتاز، بِيعَ النادي لهذا التحالف بأثر فوري".

ويمثل صندوق الاستثمارات العامة الذي تبلغ استثماراته 430 مليار دولار صندوق الثروة السيادية للمملكة, وهو محور جهود السعودية لتنويع نشاطها الاقتصادي بدلاً من الاعتماد على النفط.

وكانت الصفقة الأصلية لشرا ء نيوكاسل انهارت في يوليو/تموز 2020 وسط تدقيق من المسؤولين عن رابطة الدوري الممتاز بعدما تعرضت لضغوط لوقف الصفقة بسبب مخاوف تتعلق بقرصنة مزعومة للبثّ التليفزيوني في السعودية.

ويشمل النزاع الخاصّ بالقرصنة مجموعة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية القطرية التي تملك حقوق البثّ التليفزيوني لمباريات الدوري الممتاز في أنحاء الشرق الأوسط، والمحظور عليها العمل في السعودية.

وأمس الأربعاء رفعت السعودية الحظر، مما أزال عقبة كبرى أمام صفقة نيوكاسل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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