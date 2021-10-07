سياسة
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33 إصابة بتصادم قطارين في تونس
أدى تصادم قطارين في تونس إلى إصابة 33 شخصاً، وذكرت الشركة الوطنية للسكك الحديدية أنّ "الإصابات متفاوتة الخطورة، وقد نُقلوا على جناح السرعة إلى المستشفيات لتلقي الاسعافات".
33 إصابة بتصادم قطارين في تونس
الحادثة أدت إلى إصابة 33 شخصاً
7 أكتوبر 2021

أصيب 33 شخصاً على الأقل، في حادثة اصطدام قطارين في جنوب العاصمة التونسية مساء الخميس.

وذكرت الشركة الوطنية للسكك الحديدية في بلاغ أنّ الحادثة وقع بسبب "لحاق قطار الأحواز الجنوبية القادم من محطة الرياض في اتجاه محطة تونس، بقطار الخطوط البعيدة القادم من محطة قابس والمتوقف بمحطة مقرين الرياض".

وحسب راديو موزاييك التونسي، أوضحت الشركة الوطنية للسكك الحديدية أنّ الإصابات متفاوتة الخطورة، وقد نُقلوا على جناح السرعة إلى المستشفيات لتلقي الإسعافات.

وأكدت الشركة أنها شرعت في إجراء تحقيق لمعرفة ملابسات الحادثة وأسبابها وتحديد المسؤوليات.

من ناحيته أفاد المدير الجهوي للحماية المدنية نجم الدين الحاج محمد، بأن 10 سيارات إسعاف تابعة للحماية المدنية، وعدداً من سيارات الإسعاف الطبي، تولت نقل المصابين البالغ عددهم 33، وتوزيعهم على مستشفيات الحروق البليغة.

وأكد المدير الجهوي للحماية المدنية أن أغلب الإصابات طفيفة ولا تكتسي خطورة، باستثناء حالة وحيدة غير مستقرة، حسب وكالة الأنباء التونسية الرسمية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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