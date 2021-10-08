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الخارجية الأمريكية تقول إن العودة سريعاً إلى محادثات فيينا النووية مع إيران واجبة، ووزير خارجية الجزائر يقول إن بلاده تربطها بتركيا علاقات عميقة.

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الخارجية الأمريكية: يجب أن نعود سريعاً إلى محادثات فيينا النووية مع إيران

ذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس الخميس أن الولايات المتحدة تعتقد أن المحادثات غير المباشرة التي تُعقد في فيينا بشأن معاودة الامتثال للاتفاق النووي الإيراني يجب أن تُستأنف "سريعاً"، لأنه لا يمكن أن تستمرّ إلى أجل غير مسمى. [TRT عربي]

وقال برايس إن المسار الدبلوماسي قائم، مشيراً إلى أن طهران قالت إنها ستعود إلى المحادثات "قريباً". [TRT عربي]

وأضاف: "نأمل أن يوافق تعريفهم لكلمة (قريباً) تعريفنا لها... نود أن تستأنف المفاوضات في فيينا بأسرع وقت ممكن". [TRT عربي]

وزير خارجية الجزائر: تربطنا بتركيا علاقات عميقة وتصريحات ماكرون خطأ جسيم

قال وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة إن تركيا لاعب دولي مهمّ جدّاً ونرتبط معها بـ"علاقات تاريخية عميقة"، واصفاً تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بـ"الخطأ الجسيم". [TRT عربي]

وتابع بأن تركيا ساهمت بشدة في عملية التنمية بالجزائر خلال السنوات الأخيرة وأن بلاده تتطلع إلى مزيد من علاقات الشراكة والاستثمارات التركية خلال الأيام القادمة، وأردف بأن بلاده تدعم إقامة علاقات شراكة نوعية مع تركيا، بحيث تشمل المجالات كافة، معرباً عن تفاؤله بهذا الصدد. [TRT عربي]

ورداً على سؤال حول تصريحات ماكرون الأخيرة قال لعمامرة: "مهما كان سبب المشكلة بين فرنسا والجزائر، لا أعتقد أنها ستؤثّر في علاقاتنا مع الدول الشقيقة مثل تركيا". [TRT عربي]

وقبل أيامٍ زعم الرئيس الفرنسي أنه "كان قبل الاستعمار الفرنسي استعمار" للجزائر، في إشارة إلى فترة الوجود العثماني (1515-1830)، وهو ما أثار سخرية مغردين جزائريين وصفوا ماكرون بـ"الجاهل" بالتاريخ. [TRT عربي]