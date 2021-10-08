أعلنت البحرية الأمريكية الخميس أنّ إحدى غواصاتها العاملة بالدفع النووي اصطدمت الأسبوع الماضي بجسم مجهول أثناء تنفيذها دورية في المياه الدولية في بحر الصين الجنوبي، المنطقة التي تطالب بكين بالسيادة على أجزاء واسعة منها.

وقالت البحرية في بيان إنّ الغوّاصة "USS كونيتيكت اصطدمت عصر الثاني من أكتوبر/تشرين الأول بجسم أثناء إبحارها في حالة الغوص بالمياه الدولية في منطقة المحيطين الهندي والهادي".

وأكّد البيان أنّه "لم تقع إصابات مميتة"، ما يعني احتمال أن يكون الحادث قد أدّى إلى إصابة عدد من البحّارة بجروح طفيفة.

ولفتت البحرية في بيانها إلى أنّ "USS كونيتيكت، وهي غوّاصة تعمل بالدفع النووي من طراز سي وولف"، أصيبت بأضرار من جرّاء الحادث لكنّها لا تزال صالحة للخدمة.

من جهته قال "نيفل إنستيتيوت" وهو مركز أبحاث قريب من البحرية الأمريكية إنّ الغواصة كونيتيكت كانت حين وقع الحادث تشارك بتدريبات بحرية دولية في بحر الصين الجنوبي.

وتطالب الصين بالسيادة على معظم مساحة البحر الغني بالموارد، والذي يُعتبر ممراً أساسياً للتجارة البحرية الدولية إذ تمرّ عبره سنوياً بضائع بتريليونات الدولارات. وأقامت بكين مواقع عسكرية على جُزيرات وشُعب مرجانية في المنطقة.

لكنّ المطالب الصينية تصطدم بمطالب مشابهة من كلّ من بروناي وماليزيا والفلبين وتايوان وفيتنام.

وتسيّر الولايات المتحدة وحلفاؤها دوريات منتظمة في المياه الدولية إلى هذه المنطقة لتأكيد حرية الملاحة فيها، الأمر الذي يثير غضب الصين.