سياسة
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مصر ترفع أسعار الوقود المحلي من صباح الجمعة
نشرت الجريدة الرسمية المصرية في ساعة مبكرة اليوم الجمعة قراراً لوزارة البترول ينص على رفع أسعار الوقود المحلي اعتباراً من الساعة التاسعة صباح الجمعة، وبلغت الزيادة 0.25 جنيه في كل نوع.
مصر ترفع أسعار الوقود المحلي من صباح الجمعة
بلغت زيادة أسعار البنزين الجديدة 0.25 جنيه في كل نوع / Reuters
8 أكتوبر 2021

نشرت الجريدة الرسمية المصرية في ساعة مبكرة اليوم الجمعة قراراً لوزارة البترول ينص على رفع أسعار الوقود المحلي اعتباراً من الساعة التاسعة صباح الجمعة (07:00 ت.غ).

وذكر القرار أن سعر البنزين 80 أوكتان ارتفع إلى سبعة جنيهات للتر (0.45 دولار) والبنزين 92 أوكتان إلى 8.25 جنيه للتر والبنزين 95 أوكتان إلى 9.25 جنيه للتر. وبلغت الزيادة 0.25 جنيه في كل نوع.

وتُجري لجنة التسعير التلقائي للوقود مراجعة للأسعار كل ثلاثة أشهر.

وكانت اللجنة قررت في يوليو/تموز الماضي زيادة أسعار أنواع البنزين الثلاثة بمقدار 0.25 جنيه أيضاً مستشهدة بالتقلبات الشديدة في أسعار النفط العالمية وتبعات جائحة فيروس كورونا وخفض إنتاج النفط العالمي.

وكانت اللجنة رفعت الأسعار في أبريل/نيسان للمرة الأولى منذ تشكيلها في أكتوبر/تشرين الأول 2019 بعد الانتهاء من إصلاحات نظام الدعم.

وقررت مصر، وهي بلد مستورد صافٍ للنفط، زيادة أسعار الوقود في يوليو/تموز 2019 عندما انتهت من التخلص التدريجي من دعم منتجات الوقود، في إطار برنامج إصلاح يدعمه صندوق النقد الدولي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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