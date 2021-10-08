سياسة
2 دقيقة قراءة
الكاتب اليميني إيريك زمور: لم تكن توجد أُمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي
قال الكاتب السياسي واليميني المتطرف إريك زمور إنه لم تكن توجد أُمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي. وأضاف أن فرنسا هي من أنشأت الجزائر التي كانت مستعمرة من مستعمرين كُثر، من بينهم الرومان والعرب والإسبان والعثمانيون وأخيراً الفرنسيون عام 1830.
الكاتب اليميني إيريك زمور: لم تكن توجد أُمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي
مرشح لانتخابات رئاسة فرنسا: لم تكن قبل الاستعمار الفرنسي أُمة جزائرية / AFP
8 أكتوبر 2021

قال الكاتب السياسي واليميني المتطرف إريك زمور إنه لم تكن توجد أُمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي.

وأضاف زمور خلال مقابلة تلفزيونية أجرتها معه قناة ”سي نيوز” الفرنسية أمس الخميس أن فرنسا هي من أنشأت الجزائر التي كانت مستعمرة منذ الأزل من مستعمرين كُثر، حسب قوله، من بينهم الرومان والعرب والإسبان والعثمانيون وأخيراً الفرنسيون عام 1830، على حد قوله.

وأردف المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية الفرنسية المُقبلة بأن النظام الجزائري المنبثق عن جبهة التحرير الوطني لا يتحدث إلا عن الاستعمار الفرنسي وجرائمه، مؤكداً وقوع جرائم حقيقة.

لكن في المقابل أقام الاستعمار الفرنسي وفق تعبيره “المشافي والطرقات ومحطات القطارات والطائرات ومدناً كاملة كالجزائر العاصمة”، مشدداً على أن ما وصفه بالاستعمار العثماني لم يترك ولو مستشفى واحداً على الأقل.

تصريحاته هذه جاءت بعد تشكيك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإمكانية وجود أمة جزائرية قبل الاستعمار.

وتابع: “ماكرون حصل على ما يستحق خلال حملته عام 2017، وقال إن الاستعمار هو جريمة ضد الإنسانية، وفتح صندوق باندورا، ومنذ ذلك الحين لم يعد يوفي بوعوده، وبالتالي فإن القادة الجزائريين مستاؤون منه”.

وكانت الجزائر استدعت سفيرها لدى باريس السبت للتشاور بعد تصريحات نقلتها صحيفة "لوموند" الفرنسية، اتهم فيها ماكرون النخبة الحاكمة في الجزائر بـ"تغذية الضغينة تجاه فرنسا".

وطعن الرئيس الفرنسي في وجود أمة جزائرية قبل دخول الاستعمار الفرنسي إلى البلاد عام 1830، وتساءل مستنكراً: "هل وُجدت أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي؟".

وادعى ماكرون أنه "كان استعمار قبل الاستعمار الفرنسي" للجزائر، في إشارة إلى فترة الوجود العثماني بين عامَي 1514 و1830.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us