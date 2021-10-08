سياسة
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"السجن مدى الحياة".. واشنطن تتهم قائداً سابقاً في طالبان بقتل جنود أمريكيين
مدّعون أمريكيون يتهمون القائد السابق في حركة طالبان حاجي نجيب الله "بارتكاب جرائم مرتبطة بالإرهاب" في قضية قتل جنود أمريكيين عام 2008، ويواجه نجيب الله 13 تهمة، عشر منها عقوبتها القصوى السجن مدى الحياة.
"السجن مدى الحياة".. واشنطن تتهم قائداً سابقاً في طالبان بقتل جنود أمريكيين
مدّعون أمريكيون يتهمون القائد السابق في طالبان نجيب الله بارتكاب "جرائم مرتبطة بالإرهاب" في قضية قتل جنود أمريكيين عام 2008 / Reuters
8 أكتوبر 2021

اتهم مدّعون أمريكيون الخميس قائداً سابقاً في حركة طالبان "بارتكاب جرائم مرتبطة بالإرهاب" في قضية قتل جنود أمريكيين عام 2008.

وحاجي نجيب الله (45 عاماً) معتقل لدى الولايات المتحدة بتهمة خطف صحفي أمريكي ومدنيين أفغان. وقد وقفته أوكرانيا وسلمته للولايات المتحدة في أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي.

وقال ممثلو الادعاء في نيويورك الخميس إنهم قدّموا لائحة اتهام تضيف تهم القتل إلى الاتهام الأول.

وقالت وزارة العدل إن مقاتلي طالبان بقيادة نجيب الله قتلوا ثلاثة جنود أمريكيين ومترجماً أفغانياً في هجوم على قافلتهم العسكرية في يونيو/حزيران 2008.

وذكر مدّعون فيدراليون من المنطقة الجنوبية لنيويورك أن الهجوم وقع بعبوات ناسفة وقذائف صاروخية وأسلحة آلية.

وقالت المدعية أودري ستروس في بيان: "كما ورد، خلال واحدة من أخطر فترات الصراع في أفغانستان، قاد حاجي نجيب الله عصابة أشرار من متمردي طالبان أرهبوا جزءاً من أفغانستان وهاجموا القوات الأمريكية".

ونجيب الله متهم أيضاً بخطف صحفي أمريكي ومواطنين أفغان واحتجازهم رهائن سبعة أشهر.

ولم تذكر وزارة العدل أسماء الرهائن، لكن الصحفي في صحيفة "نيويورك تايمز" ديفيد رود خطف بأفغانستان في نوفمبر/تشرين الثاني 2008، مع مترجم وسائق.

وذكرت الصحيفة التي تمكنت من كتم خبر اختطافه حتى لا تعرضه للخطر أن رود تمكن من الهرب من خاطفيه في يونيو/حزيران 2009.

وعشر من التهم الـ13 التي يواجهها نجيب الله عقوبتها القصوى السجن مدى الحياة.

وانسحبت القوات الأمريكية من أفغانستان في منتصف أغسطس/آب بعد عشرين عاماً من الحرب انتهت بعودة طالبان إلى السلطة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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