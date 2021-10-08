اتهم مدّعون أمريكيون الخميس قائداً سابقاً في حركة طالبان "بارتكاب جرائم مرتبطة بالإرهاب" في قضية قتل جنود أمريكيين عام 2008.

وحاجي نجيب الله (45 عاماً) معتقل لدى الولايات المتحدة بتهمة خطف صحفي أمريكي ومدنيين أفغان. وقد وقفته أوكرانيا وسلمته للولايات المتحدة في أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي.

وقال ممثلو الادعاء في نيويورك الخميس إنهم قدّموا لائحة اتهام تضيف تهم القتل إلى الاتهام الأول.

وقالت وزارة العدل إن مقاتلي طالبان بقيادة نجيب الله قتلوا ثلاثة جنود أمريكيين ومترجماً أفغانياً في هجوم على قافلتهم العسكرية في يونيو/حزيران 2008.

وذكر مدّعون فيدراليون من المنطقة الجنوبية لنيويورك أن الهجوم وقع بعبوات ناسفة وقذائف صاروخية وأسلحة آلية.

وقالت المدعية أودري ستروس في بيان: "كما ورد، خلال واحدة من أخطر فترات الصراع في أفغانستان، قاد حاجي نجيب الله عصابة أشرار من متمردي طالبان أرهبوا جزءاً من أفغانستان وهاجموا القوات الأمريكية".

ونجيب الله متهم أيضاً بخطف صحفي أمريكي ومواطنين أفغان واحتجازهم رهائن سبعة أشهر.

ولم تذكر وزارة العدل أسماء الرهائن، لكن الصحفي في صحيفة "نيويورك تايمز" ديفيد رود خطف بأفغانستان في نوفمبر/تشرين الثاني 2008، مع مترجم وسائق.

وذكرت الصحيفة التي تمكنت من كتم خبر اختطافه حتى لا تعرضه للخطر أن رود تمكن من الهرب من خاطفيه في يونيو/حزيران 2009.

وعشر من التهم الـ13 التي يواجهها نجيب الله عقوبتها القصوى السجن مدى الحياة.

وانسحبت القوات الأمريكية من أفغانستان في منتصف أغسطس/آب بعد عشرين عاماً من الحرب انتهت بعودة طالبان إلى السلطة.