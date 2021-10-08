سياسة
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منسق السياسة الخارجية الأوروبي: قرار أستراليا بشأن الغواصات الفرنسية منطقي
قال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن قرار أستراليا التخلي عن عقد مع فرنسا لشراء غواصات كان قراراً "منطقياً". وأوضح أن أستراليا قررت تعزيز العلاقات العسكرية والصناعية العسكرية مع من يقدم لها حماية أفضل.
منسق السياسة الخارجية الأوروبي: قرار أستراليا بشأن الغواصات الفرنسية منطقي
منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي يقول إن قرار أستراليا بشأن صفقة الغواصات كان منطقياً / AA
8 أكتوبر 2021

قال منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل الجمعة إن قرار أستراليا التخلي عن عقد مع فرنسا لشراء غواصات الذي أثار خلافاً عبر الأطلسي كان قراراً "منطقياً".

وأضاف في إحدى المناسبات بالعاصمة الإسبانية مدريد: "قررت أستراليا تعزيز العلاقات العسكرية والصناعية العسكرية مع الذين يمكن أن يقدموا لها أفضل حماية".

ونشب هذا الخلاف الشهر الماضي بسبب مفاوضات سرية أجرتها الولايات المتحدة مع أستراليا وبريطانيا لإبرام اتفاق عسكري للتصدي للصين استبعد فرنسا.

وبموجب الاتفاق التزمت أستراليا شراء غواصات بتصميم أمريكي وتخلت عن صفقة مع فرنسا لإمدادها بغواصات.

من جانبها قالت باريس إن الصفقة أُبرمت من دون علمها وسحبت سفيرها من واشنطن لفترة وجيزة احتجاجاً على ذلك.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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