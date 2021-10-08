أعلنت السلطات السعودية إلقاء القبض على وافد يحمل الجنسية المصرية امتهن عملية تجميل الإبل بغرض زيادة سعرها.

وقال الأمن العام السعودي في بيان صادر عنه إنّ وافداً زائراً من الجنسية المصرية امتهن إجراء عمليات تجميل للإبل لتعديل مواصفاتها الخلقية لغرض زيادة قيمتها عند البيع.

وأضاف الأمن العام في بيانه أنّ عملية التعرف على هوية المتهم كانت بالتنسيق بين شرطة محافظة الأحساء وشرطة منطقة الرياض.

بدوره أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية المقدم محمد الشهري أن عملية القبض جاءت بالتعاون مع نادي الإبل ووفق المتابعة الأمنية للمخالفات وضبط مرتكبيها.

ولفت المتحدث إلى أنه "ضبط بحوزته بعض الأدوات والمستحضرات التي تستخدم في مثل هذه العمليات واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية وإحالته إلى الجهة المختصة".