قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة إنّ بلاده ستبدأ إنتاج القاطرة الكهربائية الوطنية العام المقبل.

جاء ذلك في كلمة خلال مشاركته في الاجتماع الـ12 لمجلس النقل والاتصالات بمطار أتاتورك بإسطنبول.

وأوضح الرئيس أردوغان أن حكومات حزبه العدالة والتنمية المتتالية رفعت عدد المطارات في تركيا من 26 إلى 56 (منذ 2002) وعازمة على زيادة عددها إلى 61.

ونوّه بأن "مطار إسطنبول الثاني بين الأفضل في العالم والأول بقائمة أكثر المطارات كثافة في أوروبا".

وأردف: "من خلال استثماراتنا والنجاحات التي حققناها في النقل الجوي، اقتربنا كثيراً من هدفنا المتمثل في عدم ترك أي وجهة لم نصل إليها سواء داخل البلاد أو خارجها".

وزاد أردوغان: "هدفنا أن نصبح بلداً مطوراً ورائداً ومنتجاً لتكنولوجيا المعلومات لا مستهلكاً أو تابعاً".