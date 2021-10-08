سياسة
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"لنشرها أخباراً مضللة عن تركيا".. ألطون ينتقد رويترز وفورين بوليسي
انتقد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون وكالة رويترز ومجلة فورين بوليسي الأمريكية بعد نشرهما "أخباراً مضللة عن تركيا". واستنكر الأمر قائلاً: "أصبحت هذه المؤسسات تنشر الأكاذيب بسهولة".
"لنشرها أخباراً مضللة عن تركيا".. ألطون ينتقد رويترز وفورين بوليسي
فخر الدين ألطون نفى أخباراً تداولتها وكالة رويترز ومجلة فورين بوليسي الأمريكية تتعلق بمدير البنك المركزي التركي / AA
8 أكتوبر 2021

انتقد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون الجمعة وكالة رويترز ومجلة فورين بوليسي الأمريكية لنشرهما "أخباراً مضللة عن تركيا".

ونفى فخر الدين الطون أخباراً تداولتها وكالة رويترز ومجلة فورين بوليسي الأمريكية تتعلق بمدير البنك المركزي التركي ووزير الدفاع التركي، متهماً إياهما بنشر "أخبار كاذبة".

وفي تغريدة على موقع تويتر انتقد فيها ألطون الجهتين الإعلاميتين، قال: "كنا نظن أن الأخبار الكاذبة هذه مشكلة مواقع التواصل الاجتماعي، لكننا نرى أن وسائل إعلام كبيرة تعاني نفس المشكلة"، (في إشارة إلى رويترز وفورين بوليسي).

واستطرد ألطون: "أصبحت هذه المؤسسات تنشر الأكاذيب بسهولة"، مؤكداً أن "الوضع مقلق".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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