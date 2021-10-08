انتقد رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون الجمعة وكالة رويترز ومجلة فورين بوليسي الأمريكية لنشرهما "أخباراً مضللة عن تركيا".

ونفى فخر الدين الطون أخباراً تداولتها وكالة رويترز ومجلة فورين بوليسي الأمريكية تتعلق بمدير البنك المركزي التركي ووزير الدفاع التركي، متهماً إياهما بنشر "أخبار كاذبة".

وفي تغريدة على موقع تويتر انتقد فيها ألطون الجهتين الإعلاميتين، قال: "كنا نظن أن الأخبار الكاذبة هذه مشكلة مواقع التواصل الاجتماعي، لكننا نرى أن وسائل إعلام كبيرة تعاني نفس المشكلة"، (في إشارة إلى رويترز وفورين بوليسي).

واستطرد ألطون: "أصبحت هذه المؤسسات تنشر الأكاذيب بسهولة"، مؤكداً أن "الوضع مقلق".