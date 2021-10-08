قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إنّ بلاده تعاني من العدوان الروسي منذ 7 سنوات، و"يعتمد أمننا على أنفسنا وعلى الشراكة مع أصدقاء حقيقيين كتركيا".

جاء ذلك في كلمة له خلال ندوة سياسية بجامعة "إيفان فرانكو" الوطنية بمدينة لفيف الأوكرانية بمشاركة نظيره التركي مولود جاوش أوغلو.

وأكد كوليبا أن جاوش أوغلو ساند سيادة أوكرانيا في أصعب الظروف، وأنه بفضل نظيره التركي تمكن أكثر من ألف أوكراني من العلاج في أنطاليا التركية إثر إصابتهم في من طقة دونباس.

ولفت إلى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لعب دوراً مهماً في تحرير أهتم تشيكوز وحلمي أميروف (قادة من تتار القرم) عام 2018.

وتطرق كوليبا إلى إرسال تركيا مساعدات لأوكرانيا منذ بداية وباء فيروس كورونا، وإرسال بلاده طائرات ومروحيات إلى تركيا من أجل المشاركة في إخماد الحرائق.

وأشار إلى أن عسكرة روسيا لمنطقتي القرم والبحر الأسود يشكل تهديدا خطيرا، مبيناً أن روسيا زادت وجودها العسكري ثلاث مرات في القرم منذ العام 2014.

وأضاف: "نعاني من العدوان الروسي منذ 7 سنوات، وأوكرانيا ليس لديها ضمان أمني كما البلدان الأخرى لأنها ليست عضواً في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، فأمننا يعتمد على أنفسنا وعلى شراكة أصدقاء حقيقيين مثل تركيا".

وأعرب عن سروره لرؤية رجال الأعمال الأتراك في لفيف، مؤكداً اتفاق البلدين على زيادة التعاون بينهما.