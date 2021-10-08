سياسة
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مسؤولة أوروبية: لن أقبل عدم إجراء اليونان تحقيقاً بعمليات صدّ طالبي اللجوء
دعت مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي إيلفا يوهانسون اليونان للتحقيق بتقارير حول عمليات صدّ طالبي اللجوء بشكل غير قانوني.
مسؤولة أوروبية: لن أقبل عدم إجراء اليونان تحقيقاً بعمليات صدّ طالبي اللجوء
يوهانسون: تجب علينا حماية حدودنا ولكن في نفس الوقت علينا حماية قيمنا وسيادة القانون والحقوق الأساسية / AFP
8 أكتوبر 2021

دعت مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي إيلفا يوهانسون اليونان للتحقيق في تقارير حول عمليات صدّ طالبي اللجوء بشكل غير قانوني.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته يوهانسون الجمعة قبل مشاركتها في اليوم الثاني من اجتماع وزراء العدل والداخلية في الاتحاد الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

وتطرقت إلى عمليات صدّ طالبي اللجوء تناولتها الصحافة الأوروبية الخميس، وأكدت أن حماية الحدود يجب أن تجري دائماً وفقاً لسيادة القانون والحقوق الأساسية.

وقالت يوهانسون: "لقائي الوزير اليوناني (وزير الهجرة واللجوء اليوناني) كان مختلفاً. ذكرت بوضوح أنني لن أقبل عدم إجراء اليونان تحقيقاً في هذا الشأن (عمليات صد طالبي اللجوء)".

وتابعت: "يجب علينا حماية حدودنا، ولكن في نفس الوقت علينا حماية قيمنا وسيادة القانون والحقوق الأساسية".

من جهته قال وزير الهجرة واللجوء اليوناني نوتيس ميتاراكيس في تصريح قبل دخول الاجتماع إن بلاده تحقق في كل ادعاء.

وتنفي الحكومة اليونانية إجراء عمليات صدٍّ للاجئين إلى تركيا، على الرغم أن "دير شبيغل" ووسائل إعلام أخرى وثّقت العديد من هذه العمليات المعروفة باسم عمليات الصد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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