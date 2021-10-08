سياسة
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أنغيلا ميركل تلتقي أردوغان بإسطنبول 16 أكتوبر/تشرين الأول الجاري
الحكومة الألمانية تقول إن المستشارة المنتهية ولايتها أنغيلا ميركل ستلتقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال زيارتها إلى إسطنبول الأسبوع المقبل.
أنغيلا ميركل تلتقي أردوغان بإسطنبول 16 أكتوبر/تشرين الأول الجاري
الحكومة الألمانية تقول إن ميركل ستلتقي الرئيس التركي خلال زيارتها تركيا في 16 أكتوبر/تشرين الأول الحالي / Reuters
8 أكتوبر 2021

أعلنت الحكومة الألمانية الجمعة عن لقاء المستشارة المنتهية ولايتها أنغيلا ميركل مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال زيارتها إلى إسطنبول الأسبوع المقبل.

وفي تصريح صحفي بالعاصمة برلين قال متحدث الحكومة ستيفان سيبرت إن ميركل ستزور تركيا 16 أكتوبر/تشرين الأول الحالي.

وأكد سيبرت أن تركيا شريك مهم ووثيق لألمانيا.

وقال إنه نظراً إلى موقع تركيا الجغرافي الاستراتيجي، يوجد العديد من القضايا الدولية التي تربط البلدين.

وأضاف أن الملايين من المواطنين في ألمانيا لديهم جذور عائلية في تركيا ويشكلون جسر تواصل بين البلدين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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