أعلنت الحكومة الألمانية الجمعة عن لقاء المستشارة المنتهية ولايتها أنغيلا ميركل مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال زيارتها إلى إسطنبول الأسبوع المقبل.

وفي تصريح صحفي بالعاصمة برلين قال متحدث الحكومة ستيفان سيبرت إن ميركل ستزور تركيا 16 أكتوبر/تشرين الأول الحالي.

وأكد سيبرت أن تركيا شريك مهم ووثيق لألمانيا.

وقال إنه نظراً إلى موقع تركيا الجغرافي الاستراتيجي، يوجد العديد من القضايا الدولية التي تربط البلدين.

وأضاف أن الملايين من المواطنين في ألمانيا لديهم جذور عائلية في تركيا ويشكلون جسر تواصل بين البلدين.