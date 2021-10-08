ألقت قوات الأمن التركية، الجمعة، على 6 أجانب بتهمة "التجسس" بمدينتي إسطنبول وأنطاليا.

وذكرت مصادر أمنية للأناضول أن عناصر من قوات مكافحة الإرهاب في إسطنبول وجهاز الاستخبارات التركي، أطلقتا تحريات تجاه مشتبهين "يسعون للقيام بعمل مسلح، والوصول إلى معلومات سرية للدولة لأغراض التجسس السياسي والعسكري".

وأضافت أن التحريات أوصلت قوات الأمن إلى إقامة عدد من المشتبهين في إسطنبول (شمال غرب) وآخرين في ولاية أنطاليا (جنوب).

وبناء على تلك التحريات، نفذت قوى الأمن مداهمات على 3 منازل في أحياء بشاك شهير، وصاري ير، وكوتشوك تشكمجه بإسطنبول، إضافة إلى منزلين بولاية أنطاليا.

ونتيجة هذه المداهمات تم إلقاء القبض على 6 مشتبهين أجانب (لم تذكر جنسياتهم)، وضبط 3 مسدسات، واحدة مزودة بكاتم للصوت، وعدد كبير من الذخائر ومخازن ذخائر في أماكن إقاماتهم.