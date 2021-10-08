سياسة
2 دقيقة قراءة
بالصور.. الأمن التركي يقبض على 6 أجانب بتهمة "التجسس"
أعلنت مصادر أمنية تركية إلقاء القبض على أجانب مشتبهين بالتجسس بمدينتي إسطنبول وأنطاليا، كانوا "يسعون للقيام بعمل مسلح، والوصول إلى معلومات سرية للدولة لأغراض التجسس السياسي والعسكري".
بالصور.. الأمن التركي يقبض على 6 أجانب بتهمة "التجسس"
الأمن التركي ألقى القبض على المتهمين في إسطنبول وأنطاليا / AA
8 أكتوبر 2021

ألقت قوات الأمن التركية، الجمعة، على 6 أجانب بتهمة "التجسس" بمدينتي إسطنبول وأنطاليا.

وذكرت مصادر أمنية للأناضول أن عناصر من قوات مكافحة الإرهاب في إسطنبول وجهاز الاستخبارات التركي، أطلقتا تحريات تجاه مشتبهين "يسعون للقيام بعمل مسلح، والوصول إلى معلومات سرية للدولة لأغراض التجسس السياسي والعسكري".

وأضافت أن التحريات أوصلت قوات الأمن إلى إقامة عدد من المشتبهين في إسطنبول (شمال غرب) وآخرين في ولاية أنطاليا (جنوب).

وبناء على تلك التحريات، نفذت قوى الأمن مداهمات على 3 منازل في أحياء بشاك شهير، وصاري ير، وكوتشوك تشكمجه بإسطنبول، إضافة إلى منزلين بولاية أنطاليا.

ونتيجة هذه المداهمات تم إلقاء القبض على 6 مشتبهين أجانب (لم تذكر جنسياتهم)، وضبط 3 مسدسات، واحدة مزودة بكاتم للصوت، وعدد كبير من الذخائر ومخازن ذخائر في أماكن إقاماتهم.

مصدر:AA
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us