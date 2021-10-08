لقي ما لا يقل عن 50 شخصاً حتفهم وأصيب 140 آخرون في انفجار استهدف مسجداً بمدينة قندوز شمال شرقي أفغانستان الجمعة، وفق مصادر طبية.

وأفاد طبيب في مستشفى قندوز المركزي لوكالة الصحافة الفرنسية طلب عدم كشف اسمه: "حتى الآن تلقينا 35 جثة وأكثر من 50 جريحاً".

وفي وقت سابق قال مسؤول محلي بمنظمة أطباء بلا حدود طلب عدم كشف هويته أيضاً لوكالة الصحافة الفرنسية إن "أكثر من 90 مصاباً وأكثر من 15 جثة" نقلت إلى عيادة المنظمة غير الحكومية في قندوز.

من جهته قال المتحدث باسم حركة طالبان ذبيح الله مجاهد إن تفجيراً وقع خلال صلاة الجمعة، في مسجد للشيعة بمنطقة سيد آباد.

وأفاد مجاهد عبر حسابه بموقع تويتر بسقوط قتلى وجرحى جراء الانفجار، مشيراً إلى أن قوات طالبان وصلت إلى المكان وباشرت التحقيق.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم، في حين قال شهود عيان إنه عمل انتحاري.

وفي 15 أغسطس/آب الماضي سيطرت "طالبان" على أفغانستان بالكامل تقريباً، بموازاة مرحلة أخيرة من انسحاب عسكري أمريكي اكتملت نهاية الشهر ذاته.