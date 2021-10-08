سياسة
2 دقيقة قراءة
الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج تحث على إنهاء الحصار شرق السودان
أيد ما يُسمَّى "دول الترويكا" في بيان مشترك، الحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون في حثّها على إجراء محادثات سياسية لإنهاء الاحتجاجات في الشرق التي قالوا إنها تهدّد اقتصاد السودان وشعبه.
الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج تحث على إنهاء الحصار شرق السودان
قال البيان: على الزعماء السياسيين في شرق السودان قبول عرض حكومتهم لحلّ مشكلاتهم عبر حوار سياسي ملموس / وسائل التواصل
8 أكتوبر 2021

دعت الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج الجمعة إلى إنهاء حصار المواني والبنية التحتية للنقل في شرق السودان.

وأيد ما يُسمَّى "دول الترويكا" في بيان مشترك، الحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون في حثّها على إجراء محادثات سياسية لإنهاء الاحتجاجات في الشرق، التي قالوا إنها تهدّد اقتصاد السودان وشعبه.

وجاء في البيان: "على الزعماء السياسيين في شرق السودان قبول عرض حكومتهم لحلّ مشكلاتهم عبر حوار سياسي ملموس، بدلاً من الانخراط في أفعال لن تؤدي إلا إلى الإضرار باقتصاد البلاد".

وأغلق أفراد من قبائل البجا في شرق السودان الطرق وأجبروا مواني البحر الأحمر على الإغلاق في الأسابيع الأخيرة احتجاجاً على افتقار المنطقة إلى السلطة السياسية على حدّ قولهم، وتردِّي الأوضاع الاقتصادية فيها.

وقال مجلس الوزراء السوداني في بيان الأحد، إن مخزون البلاد من الأدوية الضرورية والوقود والقمح يوشك على النفاد بعد أن تسببت احتجاجات في إغلاق ميناء بورتسودان وهو الميناء الرئيسي شرقي البلاد.

وذكر البيان أنه "رغم إدراك أن هذه مسألة داخلية، فإن الترويكا تحثّ المجتمع الدولي على تقديم الدعم الكامل لجهود الحكومة السودانية لحل هذه المسألة وإنهاء الحصار المستمر".

ووقّعت حكومات الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج اتفاقية جوبا للسلام لعام 2020 في إشارة إلى الدعم السياسي للاتفاقية التي اعتُبرت انفراجة في الصراع الذي شهد صداماً بين الفصائل والقوات الموالية للحكومة، ومتمردين أغلبهم من غير العرب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us