سياسة
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شاهد | تصفيات كأس العالم.. حريق كبير في الملعب قبل مباراة إنجلترا وأندورا
نشرت سكاي سبورتس مقاطع فيديو تُظهِر كابينة البثّ التليفزيوني في جانب الملعب التي تتوسط مقاعد الفريقين والنيران تشتعل فيها مع تصاعد أعمدة الدخان الأسود الكثيف.
شاهد | تصفيات كأس العالم.. حريق كبير في الملعب قبل مباراة إنجلترا وأندورا
لم ترد أي تقارير عن وقوع إصابات، لكن الحريق يثير مخاوف من احتمال تأثر المباراة
8 أكتوبر 2021

ذكرت شبكة سكاي سبورتس الجمعة أن حريقاً اندلع في الاستاد الوطني في أندورا (بين فرنسا وإسبانيا) عشية مباراة أمام منتخب إنجلترا في تصفيات كأس العالم لكرة القدم.

ونشرت سكاي سبورتس مقاطع فيديو تظهر كابينة البث التليفزيوني في جانب الملعب التي تتوسط مقاعد الفريقين والنيران تشتعل فيها مع تصاعد أعمدة الدخان الأسود الكثيف.

ولم ترد أي تقارير عن وقوع إصابات، لكن الحريق يثير مخاوف من احتمال تأثر المباراة لأن النيران كانت بجوار أرضية الملعب الذي يغطيه العشب الصناعي.

وقالت سكاي إن رجال الإطفاء وصلوا إلى الملعب لإخماد النيران، لكن الكابينة تعرضت لأضرار بالغة قد تؤثّر في التغطية التليفزيونية للمباراة.

وتَدرَّب لاعبو إنجلترا في الملعب الذي يسع 3300 مشجع قبل ثلاث ساعات فقط من اندلاع الحريق.

ولم يتضح على الفور سبب الحريق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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