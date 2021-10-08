ذكرت شبكة سكاي سبورتس الجمعة أن حريقاً اندلع في الاستاد الوطني في أندورا (بين فرنسا وإسبانيا) عشية مباراة أمام منتخب إنجلترا في تصفيات كأس العالم لكرة القدم.

ونشرت سكاي سبورتس مقاطع فيديو تظهر كابينة البث التليفزيوني في جانب الملعب التي تتوسط مقاعد الفريقين والنيران تشتعل فيها مع تصاعد أعمدة الدخان الأسود الكثيف.

ولم ترد أي تقارير عن وقوع إصابات، لكن الحريق يثير مخاوف من احتمال تأثر المباراة لأن النيران كانت بجوار أرضية الملعب الذي يغطيه العشب الصناعي.

وقالت سكاي إن رجال الإطفاء وصلوا إلى الملعب لإخماد النيران، لكن الكابينة تعرضت لأضرار بالغة قد تؤثّر في التغطية التليفزيونية للمباراة.

وتَدرَّب لاعبو إنجلترا في الملعب الذي يسع 3300 مشجع قبل ثلاث ساعات فقط من اندلاع الحريق.

ولم يتضح على الفور سبب الحريق.