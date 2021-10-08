سياسة
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دبي.. اعتقال إسرائيلي بعد تهريبه كمية كبيرة من المخدرات
تداولت وسائل إعلاام إسرائيلية خبر اعتقال السلطات الإماراتية إسرائيلياً بعد الاشتباه في تهريبه كمية كبيرة من المخدرات إلى البلاد، وأشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى أن جلسة محاكمة الإسرائيلي ستبدأ الأحد المقبل في محكمة محلية بالإمارات.
دبي.. اعتقال إسرائيلي بعد تهريبه كمية كبيرة من المخدرات
الشرطة الإماراتية عثرت على كمية كبيرة مادة الهيروين المخدرة مع الإسرائيلي لدى القبض عليه وفقاً لوسائل إعلام إسرائيلية / Getty Images
8 أكتوبر 2021

قالت وسائل إعلام إسرائيلية الجمعة، إن سلطات إمارة دبي اعتقلت إسرائيلياً بعد الاشتباه في تهريبه كميات كبيرة من المخدرات إلى البلاد.

وأوضحت أن السلطات ألقت القبض على الإسرائيلي وبحوزته كميات كبيرة من مادة الهيروين المخدرة.

وأشارت القناة 12 الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، إلى أن من المتوقع عقد جلسة استماع أولى للمتهم الإسرائيلي، يوم الأحد المقبل في المحكمة المحلية في الإمارات، لافتة إلى أن محاميين إسرائيليين يتابعان القضية مع الشرطة الإماراتية.

وأوضحت أن المحاميين تواصلا مع شرطة إمارة دبي فور علمهما باحتجاز مواطنهما الإسرائيلي، للاشتباه في تهريبه كمية كبيرة من المخدرات.

ووقّعَت إسرائيل والإمارات في سبتمبر/أيلول من العام الماضي اتفاق تطبيع بينهما، ومنذ ذلك الحين بدأ السياح ورؤساء الشركات الإسرائيليون يتوافدون على الإمارات بشكل ملحوظ.

وحديثاً بدأ مواطنو الإمارات وإسرائيل زيارة البلدين بلا حاجة إلى طلب الحصول على تأشيرة قبل السفر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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