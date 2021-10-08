قالت وسائل إعلام إسرائيلية الجمعة، إن سلطات إمارة دبي اعتقلت إسرائيلياً بعد الاشتباه في تهريبه كميات كبيرة من المخدرات إلى البلاد.

وأوضحت أن السلطات ألقت القبض على الإسرائيلي وبحوزته كميات كبيرة من مادة الهيروين المخدرة.

وأشارت القناة 12 الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، إلى أن من المتوقع عقد جلسة استماع أولى للمتهم الإسرائيلي، يوم الأحد المقبل في المحكمة المحلية في الإمارات، لافتة إلى أن محاميين إسرائيليين يتابعان القضية مع الشرطة الإماراتية.

وأوضحت أن المحاميين تواصلا مع شرطة إمارة دبي فور علمهما باحتجاز مواطنهما الإسرائيلي، للاشتباه في تهريبه كمية كبيرة من المخدرات.

ووقّعَت إسرائيل والإمارات في سبتمبر/أيلول من العام الماضي اتفاق تطبيع بينهما، ومنذ ذلك الحين بدأ السياح ورؤساء الشركات الإسرائيليون يتوافدون على الإمارات بشكل ملحوظ.

وحديثاً بدأ مواطنو الإمارات وإسرائيل زيارة البلدين بلا حاجة إلى طلب الحصول على تأشيرة قبل السفر.