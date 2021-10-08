سياسة
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وكالة هولندية: مبيعات الطائرات المسيرة التركية تتزايد بعد نجاحاتها الباهرة
صدّرت وكالة الأنباء الحكومية الهولندية "NOS" في تقريرها تصريحاً لمدير عام شركة "بايكار" التركية الرائدة في هذا القطاع، خلوق بيرقدار، قال فيه إن بلاده تمتلك أفضل الطائرات المسيرة.
وكالة هولندية: مبيعات الطائرات المسيرة التركية تتزايد بعد نجاحاتها الباهرة
وكالة هولندية: مبيعات الطائرات المسيرة التركية تتزايد بعد نجاحاتها المبهرة / AA
8 أكتوبر 2021

قالت وكالة الأنباء الحكومية الهولندية "NOS" إن مبيعات الطائرات المسيرة المسلحة تركية الصنع تشهد مبيعات متزايدة باستمرار.

جاء ذلك في تقرير أعده موفد الوكالة إلى مهرجان تكنوفيست للطيران والفضاء والتكنولوجيا الذي أقيم في مدينة إسطنبول خلال سبتمبر/أيلول الماضي.

وأشار التقرير إلى أن تركيا وجهت صناعتها العسكرية لإنتاج الطائرات بدون طيار في السنوات الأخيرة وأنها تزيد صادراتها يومًا بعد يوم.

وصدّرت الوكالة في تقريرها تصريحًا لمدير عام شركة "بايكار" التركية الرائدة في هذا القطاع، خلوق بيرقدار، قال فيه إن بلاده تمتلك أفضل الطائرات المسيرة.

وأكد التقرير أن تركيا كانت منشغلة قبل 10 أعوام بشراء هذه الطائرات من دول أخرى.

ونقلت عن بيرقدار قوله إن المسيرات التركية المسلحة أثبتت جودتها داخل تركيا وفي البلدان الأخرى.

وشدّد على أن تركيا أصبحت مكتفية ذاتياً في تأمين هذه الطائرات وتقوم بتصديرها إلى الخارج.

وأكدت الوكالة أن الطائرات التركية "الرخيصة والفعالة" التي تنتجها "بايكار" غيرت مجرى الصراع في إقليم "قره باغ" الأذربيجاني عقب قصف الدبابات والمدرعات ومستودعات الذخيرة وأنظمة الدفاع الجوي (التابعة لأرمينيا).

ولفتت إلى أن الطائرات المسيرة التركية حققت نجاحات في سوريا وليبيا وقره باغ، وأصبح هناك مزيد من الدول الراغبة بشرائها.

وأوضحت أن تركيا تحولت خلال فترة وجيزة إلى بلد رائد في إنتاج الطائرات المسيرة المسلحة، مثل الولايات المتحدة وإسرائيل والصين.

وذكرت أن دولاً مثل أوكرانيا وبولندا ودول أخرى من آسيا الوسطى والشرق الأوسط تزودت بهذه الطائرات، وأن ليتوانيا أيضًا تستعد حاليًا لشرائها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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