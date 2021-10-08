ضرب عطل جديد مساء الجمعة، تطبيقَي إنستغرام وفيسبوك التابعين لشركة فيسبوك.

جاء ذلك بعد خروج شركة فيسبوك وتطبيقات إنستغرام وواتساب ومسنجر التابعة لها الثلاثاء، من عطل غير مسبوق استمر أكثر من 6 ساعات.

وأبلغ عدد من مستخدمي تطبيقَي إنستغرام وفيسبوك الجمعة، عن صعوبة في الوصول إلى حساباتهم.

وقال موقع "داون ديتيكتور" المتخصص في رصد أعطال الخدمات الرقمية، إن "أكثر من 36 ألف مستخدم أبلغوا عن مشكلات في إنستغرام منذ الساعة 2:40 بعد الظهر الجمعة بتوقيت الولايات المتحدة".

وأضاف أن "نحو 800 مستخدم لتطبيق فيسبوك ومسنجر تحدثوا أيضاً عن وجود مشكلات".

بدورها اعترفت شركة فيسبوك بتعرُّض خدماتها وتطبيقاتها لعطل جديد الجمعة.

وقالت في بيان: "نحن على علم بأن بعض الأشخاص يواجه مشكلة في الوصول إلى تطبيقاتنا ومنتجاتنا".

وأضافت: "نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، ونعتذر عن أي إزعاج".

والثلاثاء عانى عملاق وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك من انقطاع دام ست ساعات في الخدمة بسبب خطأ خلال عملية صيانة روتينية لشبكات مراكز المعلومات.