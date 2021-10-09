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نسبة المشاركة في الاقتراع الخاص بالانتخابات البرلمانية العراقية تصل إلى 69%، وماكرون يجدد رفضه الاعتذار عن استعمار فرنسا لإفريقيا.

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مشاركة الاقتراع الخاص بلغت 69%.. الكاظمي: لم ننعم بانتخابات آمنة منذ سنوات

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية مصطفى الكاظمي الجمعة إن شعب بلاده سينعم للمرة الأولى بانتخابات آمنة منذ سنوات، وذلك عقب إجراء الاقتراع الخاص بالانتخابات البرلمانية المبكرة، وبلغت نسبة المشاركة فيه 69% وفقاً للمفوضية العليا للانتخابات.

وقالت المفوضية في بيان إن "نسبة المشاركة في الاقتراع الخاص بالانتخابات البرلمانية بلغت 69% في عموم العراق".

وأضافت أن 821 ألفاً و800 ناخب أدلوا بأصواتهم من أصل نحو 1.2 مليون ناخب، في الاقتراع الخاص بأفراد الأمن والنازحين ونزلاء السجون الذي يأتي قبل 48 ساعة من الاقتراع العامّ المقرَّر الأحد.

ماكرون يجدد رفضه الاعتذار عن استعمار فرنسا في إفريقيا

رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مجدداً الاعتذار عن التاريخ الاستعماري لبلاده في القارة الإفريقية، قائلاً إن الاعتذار "لن يحلّ المشكلة"، لكنه أقرّ بأن الاعتراف "هو الذي سيقود إلى الحقيقة".

وجاءت تصريحات ماكرون في ظل أزمة سياسية اندلعت مع الجزائر السبت الماضي بعدما نقلت صحيفة "لوموند" طعنه في وجود أمة جزائرية قبل دخول الاستعمار الفرنسي البلاد عام 1830.