سياسة
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بعد أسبوع من التوتّر.. رئيس الصين يتعهّد "بإعادة التوحّد" مع تايوان
الرئيس الصيني شي جين بينغ يتعهّد بتحقيق "إعادة التوحّد" مع تايوان، وذلك من دون إشارة مباشرة منه إلى استخدام القوة.
بعد أسبوع من التوتّر.. رئيس الصين يتعهّد "بإعادة التوحّد" مع تايوان
في خطاب بمناسبة الذكرى السنوية للثورة التي أطاحت بآخر سلالة إمبراطورية في الصين، شي جين بينغ يتعهّد "بإعادة التوحّد" مع تايوان / AP
9 أكتوبر 2021

تعهّد الرئيس الصيني شي جين بينغ السبت بتحقيق "إعادة التوحّد" مع تايوان، غير أنّه لم يشر بشكل مباشر إلى استخدام القوة، وذلك بعد أسبوع من التوتّر مع الجزيرة التي تطالب الصين بالسيطرة عليها.

يتزايد الضغط العسكري والسياسي الذي تمارسه بكين على تايوان ذات الحكم الديمقراطي للقبول بسيادتها عليها، لكن تايبه تتعهد بالدفاع عن حرية البلاد وأن شعب تايوان فقط هو من يمكنه تقرير مستقبله.

وخلال حديثه في قاعة الشعب الكبرى ببكين قال شي إنّ الشعب الصيني لديه "عادة مجيدة" بمعارضة النزعة الانفصالية.

وقال في خطاب بمناسبة الذكرى السنوية للثورة التي أطاحت بآخر سلالة إمبراطورية في 1911: "انفصالية استقلال تايوان هي أكبر عقبة أمام تحقيق إعادة توحيد الوطن الأم، وأكبر خطر خفي على تجديد شباب البلاد".

"يجب تحقيق الواجب التاريخي بإعادة التوحيد الكامل للوطن الأم، وسيتحقق بالتأكيد".

وشنّت القوات الجوية الصينية غارات لأربعة أيام متتالية في منطقة الدفاع الجوي التايوانية منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول، التي شارك فيها ما يقرب من 150 طائرة، غير أنّ تلك الغارات انتهت منذ ذلك الحين.

وتقول تايوان إنها دولة مستقلة تُسمّى جمهورية الصين، وهو اسمها الرسمي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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