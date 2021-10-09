قالت وكالة الأنباء السعودية نقلاً عن متحدث باسم التحالف الذي تقوده المملكة إنّ عشرة أشخاص أُصيبوا الجمعة في هجوم بطائرة مُسيّرة مفخّخة استهدفت مطار الملك عبد الله في مدينة جازان جنوبي السعودية.

وأضاف المتحدّث أنّ ستة سعوديين وثلاثة بنغال وسودانياً أُصيبوا في الهجوم كما تهشّمت بعض واجهات المطار.

وفي وقت لاحق نقل تلفزيون الإخبارية السبت عن التحالف القول إنّه اعترض طائرة مُسيّرة مفخّخة ثانية أُطلِقت صوب المطار ودمّرها.

وذكر التلفزيون السعودي الرسمي أن حركة الطيران في المطار تعمل بشكل طبيعي.

ولم يُعلِن الحوثيون مسؤوليتهم عن الهجوم، لكنّهم كثيراً ما ينفّذون هجمات بطائرات مُسيّرة وصواريخ على المملكة.