9 أكتوبر 2021
قالت وكالة الأنباء السعودية نقلاً عن متحدث باسم التحالف الذي تقوده المملكة إنّ عشرة أشخاص أُصيبوا الجمعة في هجوم بطائرة مُسيّرة مفخّخة استهدفت مطار الملك عبد الله في مدينة جازان جنوبي السعودية.
وأضاف المتحدّث أنّ ستة سعوديين وثلاثة بنغال وسودانياً أُصيبوا في الهجوم كما تهشّمت بعض واجهات المطار.
وفي وقت لاحق نقل تلفزيون الإخبارية السبت عن التحالف القول إنّه اعترض طائرة مُسيّرة مفخّخة ثانية أُطلِقت صوب المطار ودمّرها.
وذكر التلفزيون السعودي الرسمي أن حركة الطيران في المطار تعمل بشكل طبيعي.
ولم يُعلِن الحوثيون مسؤوليتهم عن الهجوم، لكنّهم كثيراً ما ينفّذون هجمات بطائرات مُسيّرة وصواريخ على المملكة.