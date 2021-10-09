سياسة
3 دقيقة قراءة
المرزوقي يدعو التونسيين للتظاهر "بكثافة" ضد قرارات قيس سعيد الأحد
الرئيس التونسي الأسبق محمد المنصف المرزوقي يدعو التونسيين في كلمة مصورة إلى "التظاهر بكثافة" يوم الأحد المقبل، للدفاع عن الدستور والديمقراطية، ورفضاً لقرارات الرئيس قيس سعيد.
المرزوقي يدعو التونسيين للتظاهر "بكثافة" ضد قرارات قيس سعيد الأحد
المرزوقي يدعو التونسيين للتظاهر بكثافة / AFP
9 أكتوبر 2021

دعا الرئيس التونسي الأسبق محمد المنصف المرزوقي الجمعة التونسيين إلى "التظاهر بكثافة" يوم الأحد المقبل، للدفاع عن الدستور والديمقراطية، ورفضاً لقرارات الرئيس قيس سعيد.

جاء ذلك في كلمة مصورة توجه بها المرزوقي إلى التونسيين عبر "فيسبوك"، في ظل الدعوة لتحركات احتجاجية يوم الأحد من قبل حراك "مواطنون ضد الانقلاب" احتجاجاً على قرارات سعيد.

و"مواطنون ضد الانقلاب" هو تجمع لناشطين مدنيين يرفضون قرارات سعيد الاستثنائية ونظموا مظاهرتين احتجاجيتين في تونس العاصمة يومَي 18 و26 سبتمبر/أيلول الماضي.

وقال المرزوقي مخاطباً مواطني بلاده: "أدعوكم للتظاهر بكثافة الأحد دفاعاً عن الدستور والديمقراطية والسيادة الوطنية ودفاعاً عن كرامتكم وحريتكم".

وأضاف: "أنا على أتم الثقة بأن أرواح شهداء تونس الذين نادوا بالبرلمان التونسي الذي هو مؤسسة ضد الحكم الفردي، هذه الأرواح ستصاحبكم في المظاهرة لأنكم تواصلون نضالاتها".

وتابع المرزوقي: "يجب أن يكون الحضور مكثفاً في هذه المظاهرة بقطع النظر عن أي انتماء حزبي أو عقائدي أو شخصي".

وشدد على "ضرورة ترك التونسيين كل الخصومات الشخصية والعقائدية جانباً"، وأوضح أن "الدولة بصدد الإفلاس والأزمة النفسية للشعب تتفاقم فضلاً عن التدخل الخارجي".

واقترح المرزوقي "عودة البرلمان وتنحي رئيسه الحالي (راشد الغنوشي) لفائدة رئيس أو رئيسة بإجماع كل الأطراف السياسية، واستقالة قيس سعيد أو إقالته".

ومضى قائلاً: "بعد ذلك نمر بمرحلة انتقالية بسيطة تدوم 45 يوماً وعودة السيادة إلى الشعب عبر إجراء انتخابات مبكرة حرة ونزيهة".

ومنذ 25 يوليو/تموز الماضي تعاني تونس أزمة سياسية حادة، إذ بدأ سعيد سلسلة قرارات منها: تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة.

وترفض غالبية القوى السياسية قرارات سعيد الاستثنائية وتعتبرها "انقلاباً على الدّستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحاً لمسار ثورة 2011"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا). وأطاحت هذه الثورة بنظام حكم الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us