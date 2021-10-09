سياسة
2 دقيقة قراءة
بعد تنافس على تناولها في "تيك توك".. باحثون يحذرون من المنشطات الجافة
حذر باحثون الأطباء حول العالم من إقبال عدد كبير من الرياضيين على تناول المنشطات بعد أن حظيت فيديوهات على تطبيق تيك توك، تظهر تناول تلك المساحيق جافة، على ملايين من علامات الإعجاب.
بعد تنافس على تناولها في "تيك توك".. باحثون يحذرون من المنشطات الجافة
شاعت بين ممارسي الرياضة ظاهرة تناول مساحيق المكملات الغذائية الجافة بدل نقعها في الماء / Getty
9 أكتوبر 2021

حذر باحثون الأطباء حول العالم من إقبال عدد كبير من الرياضيين على تناول المنشطات بعد أن حظيت فيديوهات على تطبيق تيك توك، تظهر تناول تلك المساحيق جافة، على ملايين من علامات الإعجاب.

وشاعت بين ممارسي الرياضة ظاهرة تناول مساحيق المكملات الغذائية الجافة، بدل نقعها في الماء، وشربها وفق توجيهات الشركة المصنعة.

ويخشى باحثون أن يجرب المراهقون تناول المكملات الغذائية الجافة، متأثرين بالفيديوهات المنتشرة على تطبيق تيك توك.

ويهدف متناولو تلك المساحيق إلى مدّ الجسم بالقوة لتحمل الجهد العضلي إلا أن الأدلة العلمية على فاعليتها ضعيفة.

ويؤدي تناول تلك المحفزات إلى مخاطر صحية من بينها الخفقان وزيادة أو نقص في ضربات القلب.

تحذيرات الباحثين جاءت بعد أن حللوا 100 فيديو على منصة التواصل الاجتماعي تيك توك، تداولها المستخدمون مع وسم preworkout (قبل التمرين)، ليجدوا أن 8 منها فقط تظهر استعمال المسحوق بطريقة صحيحة.

فيما أظهر أكثر من 30 فيديو أشخاصاً وهم يضعون المسحوق الجاف في أفواههم ثم يتبعونه بجرعات من الماء أو أي سائل آخر. ونالت هذه الفيديوهات أكثر من 8 ملايين إعجاب.

من جانبهم دعا الباحثون أثناء عرض تحليلاتهم أمام اجتماع الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، الأطباء إلى "الانتباه إلى حجم انتشار أساليب الاستهلاك الخطيرة لهذه المواد"، وكذلك احتمالية الإفراط في استخدامها أو استنشاقها.

وتحتوي تلك المساحيق على مادة الكافيين، وتحتوي على نفس نسبة الكافيين التي يحويها فنجانان أو 3 فناجين قهوة، إذا أعدت فوق إرشادات الصانع.

وعليه تزداد مخاطر الإفراط في استهلاك الكافيين، في حال تناول تلك المساحيق أكثر من مرة في اليوم، أو عند تناولها جافة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us