حذر باحثون الأطباء حول العالم من إقبال عدد كبير من الرياضيين على تناول المنشطات بعد أن حظيت فيديوهات على تطبيق تيك توك، تظهر تناول تلك المساحيق جافة، على ملايين من علامات الإعجاب.

وشاعت بين ممارسي الرياضة ظاهرة تناول مساحيق المكملات الغذائية الجافة، بدل نقعها في الماء، وشربها وفق توجيهات الشركة المصنعة.

ويخشى باحثون أن يجرب المراهقون تناول المكملات الغذائية الجافة، متأثرين بالفيديوهات المنتشرة على تطبيق تيك توك.

ويهدف متناولو تلك المساحيق إلى مدّ الجسم بالقوة لتحمل الجهد العضلي إلا أن الأدلة العلمية على فاعليتها ضعيفة.

ويؤدي تناول تلك المحفزات إلى مخاطر صحية من بينها الخفقان وزيادة أو نقص في ضربات القلب.

تحذيرات الباحثين جاءت بعد أن حللوا 100 فيديو على منصة التواصل الاجتماعي تيك توك، تداولها المستخدمون مع وسم preworkout (قبل التمرين)، ليجدوا أن 8 منها فقط تظهر استعمال المسحوق بطريقة صحيحة.

فيما أظهر أكثر من 30 فيديو أشخاصاً وهم يضعون المسحوق الجاف في أفواههم ثم يتبعونه بجرعات من الماء أو أي سائل آخر. ونالت هذه الفيديوهات أكثر من 8 ملايين إعجاب.

من جانبهم دعا الباحثون أثناء عرض تحليلاتهم أمام اجتماع الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، الأطباء إلى "الانتباه إلى حجم انتشار أساليب الاستهلاك الخطيرة لهذه المواد"، وكذلك احتمالية الإفراط في استخدامها أو استنشاقها.

وتحتوي تلك المساحيق على مادة الكافيين، وتحتوي على نفس نسبة الكافيين التي يحويها فنجانان أو 3 فناجين قهوة، إذا أعدت فوق إرشادات الصانع.

وعليه تزداد مخاطر الإفراط في استهلاك الكافيين، في حال تناول تلك المساحيق أكثر من مرة في اليوم، أو عند تناولها جافة.