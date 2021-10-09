أكّد السفير جان بيير تيبولت الجمعة أن فرنسا عازمة على حماية مصالحها في منطقة المحيطين الهندي والهادي، وتعزيز استراتيجية أوروبا الجيوسياسية تجاه نفوذ الصين المتنامي.

وقال تيبولت في مقابلة مع وكالة أنباء "أسوشيتد برس" داخل وزارة الخارجية الفرنسية في باريس قبل أن يعود إلى مكتبه في كانبيرا، إنّ "الطريقة التي تتعاملون بها مع حلفائكم لها صدى في المنطقة، منطق المواجهة ليس جيداً للسلام والاستقرار في المنطقة. نعتقد أنّنا يجب أن نتصرف بطريقة أخرى".

واستدعت الحكومة الفرنسية تيبولت إلى باريس الشهر الماضي مع السفير الفرنسي لدى الولايات المتحدة، إذ عكست الخطوة الدبلوماسية غير المسبوقة عمق غضب فرنسا من اتفاق لأستراليا للحصول على أسطول من ثماني غواصات تعمل بالطاقة النووية مبنية باستخدام التكنولوجيا الأمريكية.

وألغى اتفاق واشنطن ولندن وكانبيرا المخفي عن المسؤولين الفرنسيين عقداً سابقاً بقيمة 66 مليار دولار مع أستراليا لشراء 12 غواصة تقليدية تعمل بالديزل والكهرباء من شركة فرنسية.

بصرف النظر عن العقد تعتقد فرنسا أنّ الصفقة أضرَّت بالتحالفات القديمة، وجرى تجاهل مصالحها في المحيط الهادي، حيث يوجد مليونا مواطن و7 آلاف جندي في مناطق تابعة لفرنسا.