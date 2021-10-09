سياسة
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الفائزة بنوبل للسلام تتهم فيسبوك "بالتحيز ضد الحقائق"
وصفت الصحفية الفلبينية الفائزة بجائزة نوبل للسلام ماريا ريسا موقع فيسبوك بأنه يشكل تهديداً للديمقراطية، قائلة إنه يعجز عن منع خطاب الكراهية والمعلومات المغلوطة و"يتحيز ضد الحقائق".
الفائزة بنوبل للسلام تتهم فيسبوك "بالتحيز ضد الحقائق"
تقول الصحفية الفلبينية الفائزة بجائزة نوبل إن خوارزميات فيسبوك تعطي أولوية لنشر الأكاذيب أكثر من الحقائق / Reuters
9 أكتوبر 2021

استغلت الصحفية الفلبينية الفائزة بجائزة نوبل للسلام ماريا ريسا شهرتها الجديدة لانتقاد موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي ووصفه بأنه تهديد للديمقراطية، قائلة إنه يعجز عن منع خطاب الكراهية والمعلومات المغلوطة وإنه "يتحيز ضد الحقائق".

وقالت الصحفية ومديرة موقع (رابلر) الإخباري الفلبيني لوكالة رويترز في مقابلة بعد إعلان فوزها بالجائزة إن خوارزميات فيسبوك "تعطي أولوية لنشر الأكاذيب الممزوجة بالغضب والكراهية أكثر من الحقائق".

وتضيف تصريحاتها إلى الضغوط التي يواجهها فيسبوك الذي يستخدمه أكثر من ثلاثة مليارات شخص في الآونة الأخيرة بعدما تحولت موظفة سابقة في الشركة إلى واشية واتهمت الشركة بتغليب تحقيق أرباح على مكافحة خطاب الكراهية وانتشار المعلومات الخاطئة.

وينفي فيسبوك ارتكاب أي مخالفات.

ولم يرد ممثل فيسبوك في الفلبين على طلبات التعقيب على تصريحات ريسا.

وقالت ريسا إن فيسبوك أصبح أحد أكبر موزعي الأخبار في العالم: "لكنه يتحيز ضد الحقائق وضد الصحافة".

وكانت ريسا هدفاً لحملات كراهية مكثفة على مواقع التواصل الاجتماعي من أنصار الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي الذين قالت إنهم يستهدفون تدمير سمعة موقعها الإخباري.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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