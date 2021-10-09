دعا وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، الولايات المتحدة إلى التخلي عن سياساتها الخاطئة، تعليقاً على قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن تمديد حالة الطوارئ بشأن سوريا، وتوجيهه انتقادات لأنقرة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع نظيره الفنزويلي فيليكس بلاسينسيا، بعد اجتماعهما الثنائي في أنقرة، السبت.

وتطرّق جاوش أوغلو إلى القرار المذكور والعبارات التي تستهدف تركيا، وقال: "أولاً وقبل كل شيء، هذه الرسالة (بايدن بشأن حالة الطوارئ) عبارة عن نسخ ولصق، وقد استخدمت الإدارة الأمريكية هذه الجمل والفقرات مِن قبل".

وأضاف: "في الواقع لا تقول الإدارة الأمريكية الحقيقة عند إرسال خطاب إلى الكونغرس أو تقديم معلومات للشعب الأمريكي".

وأكد أن واشنطن تقدّم دعماً كبيراً لتنظيم YPG الإرهابي، مبيناً أن ذلك يُشكّل جريمة بموجب القانون الأمريكي.

وقال: "نعلم جيداً أن الغرض من وجودها (واشنطن) هناك (سوريا) ليس مكافحة داعش".

وتابع: "نحن قاتلنا ضد داعش، والجيش الوحيد الذي قاتل ضد داعش وجهاً لوجه في الناتو وفي العالم هو جيشنا"، لافتًا إلى مقتل نحو 4 آلاف إرهابي نتيجة كفاح الجيش التركي ضد "داعش".

وأشار إلى النقاشات بشأن التعامل مع طالبان حتى لا تزداد قوة "داعش" في أفغانستان، وتابع: "من أخذ هؤلاء الإرهابيين (داعش) من سوريا إلى هناك (إلى أفغانستان)؟ لقد نقلوهم أولاً بالحافلات من بعض المدن ثم أخذوهم بالطائرات وتركوهم في أفغانستان".

ولفت جاوش أوغلو إلى أنّ سياسات الولايات المتحدة في سوريا والعراق وكافة سياساتها قد نوقشت في أوروبا وحلف شمال الأطلسي، وبيّن أن كل تلك السياسات اتُّخذت دون خطة ودون تبصّر.

وأشار الوزير التركي إلى أن آثار تلك السياسات غير المخططة تظهر في أفغانستان والعراق، وقال إن واشنطن "تدعم تنظيماً إرهابياً انفصالياً يحاول تقسيم سوريا (YPG)".

وأضاف جاوش أوغلو: "بدلاً من اتهام تركيا، يجب على الولايات المتحدة التخلي عن سياساتها الخاطئة هذه، وعليها التصرف بصدق أكثر مع الشعب الأمريكي والكونغرس".

واختتم بالقول: "لأن هناك العديد من الأخطاء في المعلومات التي تقدمها (الولايات المتحدة للشعب والكونغرس)، وهناك معلومات غير صحيحة".

ومؤخراً قرر بايدن تمديد حالة الطوارئ الوطنية المعلنة في 14 أكتوبر/تشرين الأول 2019، بشأن سوريا لعام آخر.

واتهم الرئيس الأمريكي تركيا "بتقويض جهود مكافحة داعش" من خلال عملياتها العسكرية ضد تنظيم YPG/PKK الإرهابي شمال شرقي سوريا.