دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، جميع المستثمرين للاستفادة من الإمكانات والفرص التي تُتيحها بلاده لهم.

جاء ذلك في كلمة، السبت، خلال مشاركته بافتتاح جملة من المشاريع الخدمية والتنموية في ولاية أضنة، (جنوب).

وقال أردوغان: "لن يندم أي شخص يثق في تركيا ويستثمر فيها، بل على العكس سيكون سعيداً بالأرباح الكبيرة التي سيجنيها".

وأضاف: "أدعو جميع المستثمرين في بلادنا وحول العالم للاستفادة من الإمكانات والفرص التي تُتيحها تركيا لهم".

وأشار إلى أنّ اليوم يشهد مراسم توقيع أحد أكبر استثمارات القطاع الخاص في تركيا، وهو مصنع إنتاج مادة الـ"بولي بروبيلين" في منطقة جيهان بأضنة.

ولفت إلى أنّ وضع حجر أساس مصنع البتروكيماويات، وافتتاح نحو 26 مشروعاً آخرين في الولاية، يعتبر مؤشرا حول عزم تركيا على المضي نحو أهدافها حتى في أصعب الظروف.

وأردف أن حكومته افتتحت منطقة جيهان الصناعية التي ستضمّ المصنع الجديد في عام 2007، مضيفاً أنهم يهدفون من خلال مصنع البتروكيماويات إلى إنتاج مادة البولي بروبيلين، وتعدّ من أكثر المواد التي يحتاجها قطاع الصناعة في تركيا.

وأوضح أنّ تكلفة هذا المشروع تبلغ نحو 1.7 مليار دولار، مضيفاً أنّ الشركة التركية الخاصة القائمة على المشروع وقّعت اتفاق شراكة مع الشركة الجزائرية للطاقة، لتوفير المادة الخام اللازمة لإنتاج البولي بروبيلين منها.

وأضاف أنه من المخطط اكتمال المنشأة عام 2024، لافتاً إلى أنها ستُغطّي نحو 20 في المئة من البولي بروبيلين الذي تستورده تركيا من الخارج، ما سيوفر نحو 250 مليون دولار من عجز الحساب الجاري بالبلاد.

وقال إنه مع افتتاح هذا المصنع سيتخلّص قطاع الصناعات الكيميائية في تركيا، والذي يأتي في المرتبة الثانية بعد قطاع صناعة السيارات من حيث العائدات بقيمة نحو 20 مليار دولار، من عجز التجارة الخارجية.