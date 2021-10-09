سياسة
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زمن كورونا.. ما شروط السعودية للسماح بأداء العمرة والصلاة في الحرمين؟
قالت وزارة الحج والعمرة السعودية في بيان السبت، إن تصاريح العمرة والصلاة في الحرمين الشريفين ستقتصر على الملقّحين بجرعتين ضد فيروس كورونا، وأشارت الوزارة أنها ستبدأ من 10  أكتوبر/تشرين الأول الجاري بتطبيق هذا النظام.
زمن كورونا.. ما شروط السعودية للسماح بأداء العمرة والصلاة في الحرمين؟
السعودية دعت المعتمرين إلى الإسراع في تلقي جرعتي اللقاح ضد كورونا / Others
9 أكتوبر 2021

أعلنت السلطات السعودية، السبت، اقتصار منح تصاريح العمرة والصلاة في الحرمين الشريفين، على الملقّحين بجرعتين ضد فيروس كورونا.

ووفق بيان لوزارة الحج والعمرة السعودية، فإنه "ابتداءً من 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، سيقتصر منح تصاريح أداء العمرة والصلاة في الحرمين الشريفين على المحصّنين بجرعتين من لقاح كورونا المعتمد في المملكة".

وأفاد البيان، بأن "ضيوف الرحمن الذين أتمّوا حجز تصريح أداء مناسك العمرة أو الصلاة أو الزيارة دون استكمال جرعتيْ التحصين، يجب عليهم الإسراع إلى أخذ الجرعة الثانية قبل 48 ساعة من موعد التصريح تجنباً لإلغائه".

وأوضحت الوزارة، أنّ "جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بالوباء، تخضع للتقييم المستمر من هيئة الصحة العامة (وقاية)، بحسب تطورات الوضع الوبائي".

وفي أغسطس/آب الماضي، أعلنت السعودية، في بيان، رفع الطاقة الاستيعابية للمعتمرين إلى 2 مليون شهرياً بدلاً من 600 ألف معتمر.

وحتى السبت، سجّلت السعودية إجمالا 547 ألفا و532 إصابة بفيروس كورونا، بينها 8 آلاف و743 وفاة، و536 ألفاً و585 حالة تعافٍ.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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