سياسة
3 دقيقة قراءة
قوات إثيوبيا تستهدف متمردي تيغراي بضربات جوية وبرية في أمهرة
استهدفت القوات الإثيوبية متمردي تيغراي في منطقة أمهرة بشمال البلاد بضربات جوية وبرية، ضمن "تحرّك واسع" تنفّذه أديس أبابا ضد المتمردين، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر إغاثية.
قوات إثيوبيا تستهدف متمردي تيغراي بضربات جوية وبرية في أمهرة
قوات إثيوبيا تستهدف متمردي تيغراي بضربات جوية وبرية في أمهرة - صورة أرشيفية / AP
9 أكتوبر 2021

تشنّ القوات الإثيوبية وحلفاؤها ضربات جوية وبرية تستهدف متمردي تيغراي في منطقة أمهرة بشمال البلاد، حسبما قالت مصادر إغاثية ومن المتمردين لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأفاد المتحدث باسم جبهة تحرير شعب تيغراي غيتاتشو ريدا بـ"تحرّك واسع" تنفّذه أديس أبابا ضد المتمردين. وتخوض الجبهة نزاعاً دامياً ضد القوات الموالية للحكومة في شمال إثيوبيا منذ قرابة 11 شهراً.

ويأتي ذلك بعد أيام على أداء رئيس الوزراء آبي أحمد اليمين الدستورية لولاية جديدة، متعهداً بالدفاع عن "شرف إثيوبيا" رغم تزايد الانتقادات الدولية للنزاع والمخاوف إزاء الأزمة الإنسانية التي تسبب بها.

وأكد غيتاتشو وقوع "قصف غالبيته جوي وبطائرات مُسيّرة وبالمدفعية" استهدف متمردي جبهة تحرير شعب تيغراي، إضافة إلى تعزيزات عسكرية كبيرة.

وأضاف أن "عشرات الآلاف حُشدوا" في الأجزاء الشمالية من أمهرة بما فيها مناطق شمال غوندار وشمال وولو.

وقال: "نحن على ثقة بأننا سنتصدى للهجوم على جميع الجبهات وأكثر"، مؤكداً: "لن نتراجع حتى يُرفع الحصار".

وطال قصف القوات الفيدرالية والقوات الإقليمية في أمهرة، الخميس والجمعة، العديد من المناطق في شمال وولو وغيرها، وفق ما كشفت مصادر إغاثية لوكالة الصحافة الفرنسية.

واندلعت الحرب في نوفمبر/تشرين الثاني عندما أرسل آبي أحمد جنوداً إلى تيغراي لإزاحة جبهة تحرير شعب تيغراي، التي كانت تحكم المنطقة سابقاً، في خطوة قال رئيس الوزراء إنها تأتي رداً على هجمات للجبهة على معسكرات للجيش الفيدرالي.

وعلى الرغم من سيطرة القوات الحكومية بسرعة على مدن وبلدات تيغراي، استعادت الجبهة السيطرة على معظم مناطق الإقليم ومنها العاصمة ميكيلي بحلول أواخر يونيو/حزيران، وأعلن أحمد لاحقاً وقفاً أحادياً لإطلاق النار.

لكن مذّاك، امتدت المعارك إلى منطقتي أمهرة وعفر المجاورتين وتسببت بما وصفته الأمم المتحدة "أزمة إنسانية هائلة" فيما يواجه مئات آلاف الأشخاص ظروفاً أشبه بالمجاعة.

وقُتل عدد لم يُحدد من المدنيين، ونزح قرابة مليونين فيما وردت العديد من التقارير عن فظائع من بينها مجازر وعمليات اغتصاب جماعي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us