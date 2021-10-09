انتُخب رشيد الطالبي العلمي، السبت، رئيساً جديداً لمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، مرشحاً عن حزب "التجمع الوطني للأحرار" (وسط).

وحصل الطالبي العلمي على 258 صوتاً، وهو مرشح الائتلاف الحكومي، مقابل 4 أصوات لمنافسه رؤوف العبدلاوي، مرشحاً عن حزب جبهة القوى الديمقراطية (معارض)، فيما يبلغ عدد أعضاء مجلس النواب إجمالاً 395 عضواً، حسب وكالة الأناضول.

وسبق أن شغل الطالبي العلمي (63 عاماً) منصب رئيس مجلس النواب ما بين أبريل/نيسان 2014 ويناير/كانون الثاني 2017، فضلاً عن تقلّده منصب وزير في 3 مناسبات.

وكان العلمي وزيراً للصناعة والتجارة ما بين نوفمبر/تشرين الثاني 2002، وحتى يونيو/حزيران 2004، ثم مباشرة وزيراً منتدباً مكلّفاً بالشؤون الاقتصادية والعامة إلى غاية أكتوبر/تشرين الأول 2007، ثم وزيراً للشباب والرياضة ما بين أبريل/نيسان 2017، إلى أكتوبر/تشرين الأول 2019.

ولم يصدر بيان على الفور من مجلس النواب بخصوص تفاصيل عملية انتخاب العلمي.

والجمعة، افتتح الملك المغربي محمد السادس، الجلسة الأولى للبرلمان الجديد بغرفتيه الأولى والثانية، عقب الانتخابات التي أُجريت في سبتمبر/أيلول الماضي.

والخميس، عيّن الملك محمد السادس، حكومة جديدة برئاسة عزيز أخنوش رئيس حزب "التجمع الوطني للأحرار"، تضمّ 24 وزيراً، بينهم 7 نساء.

وأعلن أخنوش في 22 سبتمبر/أيلول الماضي، التوصّل إلى تشكيل حكومة من ثلاثة أحزاب هي "التجمع الوطني للأحرار" (102 ) مقعد، و"الأصالة والمعاصرة" (86)، و"الاستقلال" (81).