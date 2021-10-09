سياسة
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بحضور أردوغان.. شركة "سوناطراك" الجزائرية توقّع 3 عقود في تركيا
بحضور الرئيس رجب طيب أردوغان، وقّعت الشركة الجزائرية للمحروقات "سوناطراك" 3 عقود لتطوير مشروع بتروكيماويات بمدينة جيهان التركية تكلفته 1.4 مليار دولار، بحصة 66 في المئة لـ"رينيسانس هولدنغ" التركية و34 في المئة لـ"سوناطراك".
بحضور أردوغان.. شركة "سوناطراك" الجزائرية توقّع 3 عقود في تركيا
في سبتمبر/أيلول 2019 وقّعت "سوناطراك" و"رينيسانس هولدنغ" عقد تنفيذ مشروع مصنع بتروكيماويات بولاية أضنة / Reuters
9 أكتوبر 2021

أعلنت الشركة الجزائرية للمحروقات "سوناطراك" (حكومية)، السبت، توقيع 3 عقود لتطوير مشروع بتروكيماويات بمدينة جيهان التركية، بحضور الرئيس رجب طيب أردوغان.

وقالت الشركة، في بيان، إن اّلرئيس التنفيذي لمجمع "سوناطراك" توفيق حكار، شارك السبت، في مراسم توقيع 3 عقود متعلقة بتطوير مشروع البتروكيماويات لإنتاج البوليبروبيلان​​​​​​​ (مادة بلاستيكية)، بمدينة جيهان التركية.

ولفت البيان إلى أن مراسم التوقيع حضرها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ووزيرا الصناعة والنقل التركيّان، والمديرون التنفيذيون لشركة رونيسانس التركية (شريك سوناطراك في المشروع)، وكذا ممثلو الأطراف المتعاقدة وممثلون عن سفارة الجزائر لدى أنقرة.

وأوضح أن العقد الأول يتعلّق بإنجاز المشروع بكل مراحله من الدراسات الهندسية المفصلة والمشتريات والإنجاز (التنفيذ) وبدء التشغيل "EPCC".

أما العقد الثاني فيتعلق بأشغال الصيانة الدورية للأجهزة والمعدات، في حين أن العقد الثالث لخدمات بيع وتسويق الإنتاج.

وبحسب البيان، فإن توقيع هذه العقود هو تتويج لأكثر من سنتين من العمل والمفاوضات المتواصلة.

وأوضح أن "سوناطراك" ستساهم بنسبة 34 في المئة في هذا المشروع، وتضمن تموينه بالمادة الأولية (غاز البروبان) في إطار عقد طويل المدى باعتماد أسعار السوق الدولية.

والبيلوبروبيلان مادة بلاستيكية تدخل في عدة صناعات منها السيارات والنسيج والصيدلة.

وستبلغ التكلفة المالية للمشروع 1.4 مليار دولار، بحصة 66 في المئة لـ"رينيسانس هولدنغ"، و34 في المئة لـ"سوناطراك"، بحسب بيان سابق للشركة الجزائرية.

وفي سبتمبر/أيلول 2019، وقّعت "سوناطراك" و"رينيسانس هولدنغ" عقد تنفيذ مشروع مصنع بتروكيماويات بولاية أضنة، بحسب بيان للشركة الجزائرية آنذاك.

ووقع البلدان مذكرة تعاون لإقامة هذا المصنع خلال زيارة أجراها الرئيس أردوغان إلى الجزائر نهاية فبراير/شباط 2018.

وستبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 450 ألف طن سنوياً من البيلوبروبيلان التي ستوجه لتلبية احتياجات تركيا منها، وسيقام في منطقة "كايهان" الواقعة بمحافظة أضنة جنوبي البلاد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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