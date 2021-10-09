سياسة
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فرنسا.. القضاء يتّهم 4 أشخاص بالتخطيط لهجمات على مراكز تلقيح ضد كورونا
وجهت محكمة مكافحة الإرهاب في فرنسا، الجمعة، اتهاماً لأربعة أشخاص بينهم جنديان سابقان، بالتخطيط لسلسة هجمات، بما في ذلك هجمات على مراكز تلقيح ضد كورونا واستهداف صحافيين وشخصيات بارزة، فيما أشار مصدر آخر لشبهة التخطيط للإطاحة بالحكومة.
فرنسا.. القضاء يتّهم 4 أشخاص بالتخطيط لهجمات على مراكز تلقيح ضد كورونا
قاضٍ في محكمة مكافحة الإرهاب أمر بتوقيف الأربعة في إطار تحقيق يطال المجموعة اليمينية المتطرفة المعروفة باسم "شرف وأمة" / AFP
9 أكتوبر 2021

وجّه قاضٍ فرنسي في محكمة لمكافحة الإرهاب الاتّهام إلى 4 أشخاص يُشتبه بارتباطهم بيميني متطرف من أصحاب نظريات المؤامرة، بالتخطيط لسلسة هجمات بما في ذلك على مراكز تلقيح ضد كورونا، وفق ما أفاد مصدر قضائي السبت.

واثنان من الرجال الأربعة متّهمان بالتورط في خطف فتاة تبلغ ثمانية أعوام في أبريل/نيسان الماضي.

وكان ريمي داييه الشخصية الفرنسية المعروف بإطلاق نظريات مؤامرة قد أوقف في يونيو/حزيران على خلفية عملية الخطف، وذلك لدى عودته إلى فرنسا قادماً من سنغافورة.

والرجال الأربعة الذين وُجّه الاتّهام إليهم الجمعة، يُشتبه بارتباطهم بداييه.

وأمر قاضٍ في محكمة مكافحة الإرهاب بتوقيف الأربعة في إطار تحقيق يطال المجموعة اليمينية المتطرفة المعروفة باسم "شرف وأمة".

وفي إطار التحقيق وُجّه الاتّهام إلى 3 أشخاص في مايو/أيار، و5 آخرين الشهر الماضي.

والمشتبه بهم البالغ عددهم الإجمالي 12 شخصاً، يُعتقد أنهم خططوا لسلسلة هجمات من بينها هجمات ضد مراكز تلقيح، ومحفل ماسوني وشخصيات بارزة وصحافيين، وفق مصادر قريبة من الملف.

وقال مصدر مطّلع على الملف إنّ الفريق "كان قد خطط لسلسلة أعمال عنف" ضد أهداف عدة منها مراكز تلقيح وهوائيات الإنترنت لشبكة الجيل الخامس (5G).

والجمعة قال مصدر آخر إن المشتبه بهم كانت لديهم "فكرة الانقلاب، والإطاحة بالحكومة الفرنسية". ورفض محامو المتّهمين الأربعة الإدلاء بأي تعليق.

وأُودع الأربعة، الذين تتراوح أعمارهم بين 43 و69 عاماً وبينهم جنديان سابقان، التوقيف الاحتياطي وسيُستجوبون الثلاثاء.

والفتاة المخطوفة وعُرّف عنها باسم "ميا"، خُطفت في منتصف أبريل/نيسان من منزل جدّتها، الوصية القانونية عليها، في شرق فرنسا على يد أشخاص يعملون لصالح والدتها.

وعُثر عليها بعد بضعة أيام في سويسرا لدى والدتها التي كانت قد خسرت حق حضانتها.

وبحسب محققين، قد يكون متطرفون بقيادة داييه قد خططوا لعملية الخطف لاعتراضهم على تجريد آباء من حق حضانة أولادهم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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