سياسة
2 دقيقة قراءة
لماذا تظاهر مئات الإسرائيليين ضد اتفاق لنقل نفط الإمارات عبر إسرائيل؟
خرجت تظاهرات في عدة مناطق للمطالبة بإلغاء اتفاق مبدئي لنقل نفط إماراتي إلى الأسواق الغربية عبر إسرائيل، ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بإلغاء الاتفاق "لما له من مخاطر بيئية عديدة وكبيرة".
لماذا تظاهر مئات الإسرائيليين ضد اتفاق لنقل نفط الإمارات عبر إسرائيل؟
إسرائيليون يتظاهرون ضد اتفاق لنقل نفط إماراتي عبر إسرائيل - صورة أرشيفية / وسائل التواصل
9 أكتوبر 2021

تظاهر مئات الإسرائيليين، السبت، في عدة مناطق للمطالبة بإلغاء اتفاق مبدئي لنقل نفط إماراتي إلى الأسواق الغربية عبر إسرائيل.

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2020، وعقب اتفاق تطبيع بين تل أبيب وأبوظبي، وقّعت شركة حكومية إسرائيلية وأخرى مقرّها في الإمارات، مذكرة تفاهم (اتفاقاً مبدئياً) لنقل النفط ومنتجاته للأسواق الأوروبية عبر خط أنابيب "إيلات-عسقلان"، في إسرائيل.

وبحسب قناة "كان" العبرية الرسمية، فإن مئات النشطاء من منظمات إسرائيلية حقوقية عدة، شاركوا للأسبوع الثاني في وقفات نُظّمت في عدة مدن بإسرائيل، بينها تل أبيب.

ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بإلغاء الاتفاق "لِما له من مخاطر بيئية عديدة وكبيرة"، وفق المصدر ذاته.

ولم تصدّق الحكومة الإسرائيلية حتى مساء السبت، على الاتفاق المبدئي.

وفي يونيو/حزيران الماضي، قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" إن وزيرة حماية البيئة تمارا زاندبيرغ من حزب ميرتس، تدعم إلغاء الاتفاق المبدئي الموقّع بين الشركة والإمارات، وسط مخاوف من أن ذلك سيؤدي إلى أزمة سياسية بين الجانبين عقب التطبيع.

وأثار هذا المشروع، بحسب مراقبين، نقاشات غير رسمية بمصر، لتأثيره على قناة السويس، التي تُعدّ الشريان الأساسي لنقل النفط عبر العالم.

وفي فبراير/شباط الماضي، قال أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، في تصريحات متلفزة، إنه "تأثير طفيف"، مؤكداً أنّ "كمية البترول التي تمرّ من الإمارات والكويت والسعودية، تمثل نسبة 7 في المئة من كمية البترول التي تمرّ بقناة السويس".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us