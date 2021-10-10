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جاوش أوغلو يقول إن الولايات المتحدة عليها التخلي عن سياساتها الخاطئة بدل اتهام تركيا، والعراق تغلق المطارات والمعابر لتأمين الانتخابات البرلمانية.

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جاوش أوغلو: يجب على أمريكا التخلي عن سياساتها الخاطئة بدل اتهام تركيا

دعا وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو الولايات المتحدة للتخلي عن سياساتها الخاطئة، تعليقاً على قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن تمديد حالة الطوارئ بشأن سوريا وتوجيهه انتقادات لأنقرة. [TRT عربي]

ولفت جاوش أوغلو إلى أنّ سياسات الولايات المتحدة في سوريا والعراق وكل سياساتها قد نوقشت في أوروبا وحلف شمال الأطلسي، وبيّن أن كل تلك السياسات اتُّخذت من دون خطة ولا تبصُّر. [TRT عربي]

انتخابات العراق.. بدء غلق المطارات والمعابر والرئيس يحثّ على مشاركة واسعة

أعلنت السلطات العراقية بدء غلق المطارات والمعابر البرية حتى صباح الاثنين المقبل لتأمين الانتخابات البرلمانية المبكرة عشية انعقادها، فيما حثّ رئيس البلاد المواطنين على الإدلاء بأصواتهم، معتبراً أنّ المشاركة الواسعة ستكون "نقطة تحول" في البلاد. [TRT عربي]

وقال الرئيس العراقي برهم صالح في خطاب متلفز بثه التلفزيون الرسمي إنّ "انتخابات الغد مصيرية وفرصة لتصحيح المسارات الخاطئة "، وأكد أنّ "المشاركة الواسعة ستكون نقطة تحوّل وتقطع الطريق على المتربصين والمتلاعبين بمصير البلد". [TRT عربي]