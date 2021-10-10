قالت وزارة الطوارئ الروسية إن طائرة تقل مجموعة من هواة القفز بالمظلات تحطمت في منطقة تتارستان اليوم الأحد مما أسفر عن مقتل 16 شخصاً وإصابة 6.

وكانت الطائرة تقل 20 مظلياً وطاقماً مؤلفاً من فردين، وقالت وزارة الصحة إن ستة أشخاص في حالة خطيرة.

وذكرت وكالة تاس للأنباء أن الطائرة ذات محركين وهي للنقل قصير المدى من طراز "L-410" تربوليت.

ونسبت وكالة الإعلام الروسية إلى السلطات المحلية قولها إن أحد محركات الطائرة أصيب بعطل.

وجرى تشديد معايير سلامة الطيران في روسيا السنوات الأخيرة لكن الحوادث لا تزال مستمرة لا سيما في المناطق النائية.

وتحطمت طائرة نقل قديمة من طراز أنتونوف-26 في أقصى شرق روسيا الشهر الماضي مما أسفر عن مقتل ستة. وتوفي 28 شخصاً كانوا على متن طائرة من نفس الطراز ذي المحركين تحطمت في كامشاتكا بيوليو/تموز.