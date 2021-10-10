سياسة
2 دقيقة قراءة
نجاة محافظ عدن من محاولة اغتيال بسيارة مفخخة ومقتل 3 من مرافقيه
نجا محافظ عدن اليمنية أحمد حامد لملس من محاولة اغتيال بتفجير سيارة مفخخة أمام موكبه، فيما قتل 3 من مرافقيه.
نجاة محافظ عدن من محاولة اغتيال بسيارة مفخخة ومقتل 3 من مرافقيه
انفجرت السيارة أثناء مرور موكب محافظ عدن وشوهدت ألسنة اللهب تتصاعد منها / AFP
10 أكتوبر 2021

نجا محافظ عدن اليمنية أحمد حامد لملس الأحد من محاولة اغتيال وقُتل 3 من جنود الحراسة المرافقين له وأحد المدنيين، جراء تفجير سيارة مفخخة أمام موكبه بمدينة التواهي بمحافظة عدن جنوبي البلاد.

وقال مصدر أمني إن محافظ عدن أحمد لملس نجا من محاولة اغتيال إثر تفجير سيارة مفخخة أثناء مرور موكبه بطريق عام بمدينة التواهي، فيما قتل 3 جنود من مرافقيه وأحد المدنيين، وفق حديثه لوكالة الأناضول.

وأضاف مفضلاً عدم ذكر اسمه أن "السيارة انفجرت أثناء مرور موكب المحافظ بينما كان في طريقه إلى مقر عمله بمدينة المعلا".

وأوضح أن "4 من مرافقي لملس أصيبوا في الحادث، وتلك حصيلة أولية، وجرى نقلهم إلى مستشفى باصهيب العسكري بمدينة التواهي"، إضافة إلى الجنود الثلاثة الذين قتلوا والمدني.

في الوقت نفسه قال شهود عيان إن السيارة انفجرت أثناء مرور موكب محافظ عدن وشوهدت ألسنة اللهب تتصاعد منها، وفق حديثهم لوكالة الأناضول.

وذكروا أن الانفجار تسبب في حالة هلع ورعب لدى سكان مدينة التواهي لوقوع الحادث بالقرب من مدرسة وروضة البشائر (غير حكومية).

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الواقعة، كما لم يصدر أي تعليق من السلطات المحلية والأمنية في المحافظة حتى ساعة كتابة الخبر.

وفي 6 ديسمبر/كانون الأول الماضي جرى اغتيال محافظ عدن السابق جعفر محمد سعد في تفجير سيارة مفخخة بمدينة التواهي ذاتها، وخلّف الحادث عدداً من القتلى والجرحى.

وتشهد العاصمة المؤقتة عدن بين الحين والآخر عمليات تفجير واغتيال واختطاف تستهدف مقار أمنية وحكومية وخطباء وأئمة مساجد وضباطاً في الأمن والجيش والمقاومة الشعبية ورجال قضاء.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us