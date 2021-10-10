سياسة
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في حملة قمع جديدة.. الهند تعتقل 500 شخص في إقليم جامو وكشمير
شنّت قوات الأمن الهندية في جامو وكشمير، الجزء الخاضع لسيطرة الهند من الإقليم، حملة اعتقالات واسعة النطاق شملت نحو 500 شخص، في أعقاب حوادث قتل استهدفت هنديين في المنطقة، وذلك في تصاعد مفاجئ للعنف ضد المدنيين.
في حملة قمع جديدة.. الهند تعتقل 500 شخص في إقليم جامو وكشمير
موجة الاعتقالات الأخيرة التي شنتها القوات الهندية جاءت في أعقاب حوادث قتل استهدفت هنديين في المنطقة / Reuters
10 أكتوبر 2021

أعلن مسؤولون محليّون، الأحد، أن قوات الأمن الهندية في جامو وكشمير، الجزء الخاضع لسيطرة نيودلهي من الإقليم، اعتقلت ما لا يقل عن 500 شخص في حملة قمع واسعة النطاق.

وجاءت موجة الاعتقالات الأخيرة في أعقاب حوادث قتل استهدفت هنديين في المنطقة، حسبما نقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

والأسبوع الماضي، قتل مهاجمون 3 هندوس وشخصاً سيخياً في "سريناغار"، المدينة الرئيسية في المنطقة، في تصاعد مفاجئ للعنف ضد المدنيين، الذي أدانه مؤيدون ومعارضون للهند على نطاق واسع.

وألقت الشرطة المحلية باللوم في موجة القتل على متشددين يقاتلون ضد الحكم الهندي في المنطقة منذ عقود.

وقال المسؤولون إنّ الشرطة احتجزت في الأيام الثلاثة الماضية أكثر من 500 شخص لاستجوابهم، معظمهم من "سريناغار".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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